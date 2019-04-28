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高球／亞太女子業餘錦標賽 日本安田祐香封后

2019-04-28 15:22聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

日本選手安田祐香在2019亞太女子業餘高球錦標賽以四輪總桿數277桿封后。圖／取...
日本選手安田祐香在2019亞太女子業餘高球錦標賽以四輪總桿數277桿封后。圖／取自亞太女子業餘高球賽臉書
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在日本茨城縣皇家球場舉行的2019亞太女子業餘高球錦標賽，今天進行最終輪決賽，世界業餘排名第16的地主選手安田祐香今天再創單日最低桿的65（-7）桿，以四輪總桿數277（-11）桿、8桿之差封后，我國則以就讀美國亞利桑那大學的張雅淳以295（+7）桿並列第16最佳。

帶著2桿領先出發的安田祐香前9洞就抓下5隻小鳥，將領先優勢擴大至7桿，完全甩開對手；後9洞以平常心出擊再抓2隻小鳥，單輪共抓7隻小鳥、沒有柏忌，創單日最低65桿，安田祐香也是這項賽事世界女子業餘排名最高的選手，下周排名可望再攀升。

而我國世界業餘排名第144名的張雅淳最終輪博蒂、柏忌各2，以72桿收尾，四輪總桿數295桿，名列第16。尋求衛冕的泰國小將Atthaya Thitikul擊出71（-1）桿無緣連霸，以285（-3）桿名列第二。

我國選手今日以就讀奧勒岡大學的林子涵69（-3）桿最佳，這也是四輪比賽中我國選手唯一「六」字頭的演出，她共抓5隻小鳥、2次柏忌，四輪總桿數297桿，從前三輪的並列29，進步至並列第22。

我國女子業餘最佳排名、世界業餘排名44的侯羽桑以四輪總桿數299桿並列第28，周翊庭313桿，第50名。我國共有6人參賽，5人闖進第三 、四輪決賽。

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