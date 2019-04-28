斯圖加特網賽／贏完謝淑薇 大坂直美退賽

2019-04-28 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



日本「世界球后」大坂直美在斯圖加特女網4強賽宣布退賽。 美聯社 分享 facebook

第二輪拍下我國「一姊」謝淑薇報仇，日本「世界球后」大坂直美在斯圖加特女網4強賽卻宣布退賽，直接送愛沙尼亞對手康塔薇特（Anett Kontaveit）晉級決賽。

大坂直美今年澳網封后後，狀況就起起伏伏，杜拜女網賽首戰出局，印地安泉女網賽16強止步，邁阿密網賽第3輪又敗給謝淑薇；斯圖加特女網賽，她雖拍下謝淑薇晉級8強，身體卻出狀況。

她透露說，8強賽前就感覺腹部不適，儘管最終上演逆轉勝，決勝盤在1：5落後下氣走克羅埃西亞對手薇基克（Donna Vekic），腹部卻不見好轉，「我想等看看是否能上場，今天起床後，我是用滾得下床，然後我就決定不出賽了。」

大坂直美直接退賽，最大受益者當然是康塔薇特，且她8強賽也是因對手傷退晉級，當時白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）在第3盤因傷宣布退賽。

康塔薇特決賽要碰同樣有大滿貫資歷的捷克好手克薇歐娃（Petra Kvitova），克娃不像康塔薇特兵不血刃晉級，她4強賽和荷蘭芭坦絲（Kiki Bertens）大戰超過2小時，才以7：6（7：3）、3：6、6：1收下決賽門票。

這是克娃今年第4度闖決賽，前3次爭冠機會，她只有1月在雪梨高捧金盃。