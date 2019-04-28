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西甲／巴塞隆那提前3輪封王 梅西11年奪8冠

2019-04-28 15:38台灣醒報 台北報導

足壇球王梅西打進關鍵球，助巴塞隆那提前3輪奪西甲冠軍，讓巴塞寫下11年8度封王的...
足壇球王梅西打進關鍵球，助巴塞隆那提前3輪奪西甲冠軍，讓巴塞寫下11年8度封王的王朝！ 美聯社
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足壇球王梅西打進關鍵球，助巴塞隆那提前3輪奪西甲冠軍，讓巴塞寫下11年8度封王的王朝！

西甲強權巴塞隆那28日凌晨面對萊萬特一戰，靠著球王梅西替補登場破門，以1:0勝出，與第二名馬競的積分差來到9分，算上淨勝球、提前3輪捧冠。這座冠軍是巴塞近11年來的第8冠，更是梅西生涯拿下的第十座西甲冠軍，巴塞王朝獲得球壇眾多明星的祝賀。

巴塞王朝：11年8度封王

根據《CNN》報導，西甲豪門巴塞28日賽前在領先馬競6分的情況下，只要獲勝全取3個積分，就能提前3輪封王，雙方戰到下半場仍是0:0的僵局，巴塞主帥巴爾韋德終不願辜負球迷期待，讓球王梅西替補上陣，這位阿根廷王牌很快就打進突破僵局的進球，最終球隊就以1:0勝出，確定衛冕西甲冠軍。

這座冠軍是梅西隨著巴塞拿到的第34冠，距離史上最多的單一球隊各項冠軍紀錄保持人吉格斯的36冠，梅西大有機會在今年完成。吉格斯是曼聯1990年代以來的招牌人物，他生涯隨曼聯拿到36冠，其中更有13度英超封王。

對梅西來說，今年賽季還有國王盃和歐冠盃冠軍能追尋，若巴塞都能如願奪冠，將是足壇繼2014/15賽季以來再度拿下三冠王（當年也是巴塞自己寫下的），梅西也能追平吉格斯的紀錄。

梅西生涯第10西甲冠

《英國衛報》報導，巴塞球星們於賽後一同穿上印有「11年8冠」的慶祝衣服，而王牌梅西更興奮在個人社群網站上傳照片，慶祝自己生涯第10度捧西甲冠軍。這支由梅西領軍的巴塞歷經過宿敵皇馬的銀河艦隊、再到球王C羅領軍時期，最終在C羅出走西甲後，毫無疑問地拿下桂冠，開創屬於巴塞的盛事。

眾多足壇球星也一一回覆梅西的照片，其中也包含梅西的好朋友、國家隊隊友阿奎羅，而球迷也鼓勵這位目前在英超奮戰的好手並表示：「好朋友梅西已奪冠，阿奎羅應該也差不多要幫曼城奪下英超冠軍了。」目前英超爭冠仍撲朔，曼城與利物浦高機率要戰到末輪才能知。

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