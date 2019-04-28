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巴塞隆納網賽／完美戰績破功 納達爾：信心不減

2019-04-28 11:03聯合報 記者曾思儒╱即時報導

從2005年至今，這僅是納達爾生涯第三次，同年在蒙地卡羅和巴塞隆納都鎩羽而歸，但...
從2005年至今，這僅是納達爾生涯第三次，同年在蒙地卡羅和巴塞隆納都鎩羽而歸，但他認為自己信心仍有提升。 美聯社
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「紅土天王」威力不再？「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）先是在蒙地卡羅名人賽提前出局，今天凌晨又在巴塞隆納公開賽四強落馬，不但無緣生涯第12座巴塞隆納金盃，此站在四強加上決賽的完美戰績也一起破功。

納達爾上度巴塞隆納落敗已是2015年第三輪，今年四強賽迎接比利時新星汀恩（Dominic Thiem）前，以往四強賽加上決賽戰績是驚人的22戰全勝，不料卻被汀恩以兩個6：4帶走勝利。

從2005年至今，這不過是納達爾生涯第三次，同年在蒙地卡羅和巴塞隆納都鎩羽而歸，但他認為自己信心仍有提升，「我真的相信我有很好的進展，打下很好的基礎，可以朝之後幾周的目標前進。」擅長紅土的「西班牙蠻牛」讚汀恩表現傑出，但對自己底線表現也很滿意。

汀恩過去兩年也有紅土賽場擊敗納達爾的紀錄，今天凌晨的勝利使他加入塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），成為唯二在紅土四度拍下納達爾的球員。

「若能擊敗他，我總是非常引以為榮，因為他是這場地有史以來最棒的球員，能在紅土贏他感覺總是非常特別。」汀恩表示，過去兩人就在紅土有過很多好比賽，今天自己能獲勝也帶有些幸運成分。

23歲的汀恩也是2017年亞軍，當時就是敗在納達爾拍下，相隔兩年甜蜜復仇，他再度爭冠將碰俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）；梅德維夫在另場四強賽以6：4、3：6、7：5力退日本「網球王子」錦織圭，拿到生涯第一度的紅土決賽門票。

去年首度碰頭打了三盤大戰勝利，汀恩自然想在第二次對決複製劇本，他表示對手近況絕佳，但自己也有充足信心，「這是具有傳統的比賽，很開心相隔兩年再闖決賽，我當然想再進一步。」

納達爾巴塞隆納Novak Djokovic
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