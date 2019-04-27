全大運／中正大學盛大開幕 梁文音熱情獻唱

2019-04-27 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



選手之夜歌手梁文音。圖／中正大學提供 分享 facebook 108年全國大專校院運動會，今晚在中正大學田徑場盛大開幕，今年共有全國157所大專校院、9928位選手與會，由教育部長潘文忠宣布五天賽會正式展開，賽事結合科技首創「人臉檢錄」，晚間表演節目四校啦啦隊聯合表演、火舞秀，及大型煙火秀，都為開幕典禮掀起另一波高潮，副總統陳建仁也期許，接下來7月拿坡里世大運，更多青年好手能挑戰自我、締造佳績。

開幕典禮副總統陳建仁、教育部部長潘文忠、體育署署長高俊雄、嘉義縣縣長翁章梁，嘉義市市長黃敏惠等貴賓蒞臨，東道主中正大學校長馮展華表示，今年是中正建校30周年，在而立之年第3度承辦全大運，是責任也是使命，且這次除了校區60公頃運動設施，也與嘉義鄰近大專校院攜手舉辦。

前羽球國手程嘉彥、中華射擊協會榮譽理事長郭中興將聖火交給網球姊弟檔李亞軒、李冠毅，象徵世代傳承。接著依序交接給蘇柏亞、李炫諺、林虔德等菁英選手，最後由雅加達亞運複合弓混雙金牌組合陳怡瑄、潘宇平點燃聖火，中正大學跆拳道選手洪幼婷代表運動員宣誓。