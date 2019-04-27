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全大運游泳／全國紀錄被破 朱宸平盼乙組精神不滅

2019-04-27 20:58聯合報 記者林宋以情╱即時報導

公開男100碟冠軍朱宸平。圖／中正大學提供
公開男100碟冠軍朱宸平。圖／中正大學提供
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繼吳浚鋒後另一個素人傳奇，中興大學森林系朱宸平，今天在全大運游泳100公尺蝶式決賽，以53秒67完成四連霸。五天前自己的全國紀錄被建中「最強新人」王冠閎以53秒51改寫，朱宸平倒是為他開心，紀錄不斷創新，才能提升整體水平。

朱宸平107年全大運100公尺蝶式創下53秒54成績，躍居全國紀錄保持人，不過五天前讓座給王冠閎，他笑說完全不介意，「那天就很多人告訴我紀錄被破，其實我很為他高興，因為紀錄就是要不斷改寫，良性競爭。」

對朱宸平而言，去年到今年三月碩班考試、春季分齡游泳賽連兩大失利，對他而言是一大挫敗，但同時也讓朱宸平一夕之間心態「轉大人」。

「那段時間的確失落」，但讓改變對比賽的想法，不是拚成績，而是其中的調整和學習，他也花更多時間，探究未來方向和游泳的意義。

「人生不是只有游泳，我也問自己，是不是只有A標才代表有成就？」朱宸平最大體悟，就是了解不一定要別人認同，「你要自己認同自己，非體育本科系出身，我希望為日後學弟建立模範，不是運動員就不會讀書，也盼社會大眾更多人了解競技游泳的魅力。」

對於2020東京奧運，朱宸平仍想拚，得自己找教練、體能訓練師，與加拿大籍教練的交流互動，更讓他獲得啟發，「奧運當然想，希望7、8月能夠有所突破。」

公開男100碟朱宸平4連霸。圖／中正大學提供
公開男100碟朱宸平4連霸。圖／中正大學提供
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