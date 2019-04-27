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全大運品勢／粉碎國體六連霸夢 台師大女團摘金

2019-04-27 18:57聯合報 記者林宋以情╱即時報導

台灣師大品勢女團金牌，左起蘇佳恩、林侃諭、呂怡臻。圖／中正大學提供
台灣師大品勢女團金牌，左起蘇佳恩、林侃諭、呂怡臻。圖／中正大學提供
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粉碎國立體大的6連霸美夢，台灣師大跆拳道品勢女團，27日嘉義中正大學全大運跆拳道品勢項目，在世錦賽銅牌國手林侃諭、蘇佳恩及呂怡臻加持下，女子團體賽以7.580的高分登頂，粉碎國立體大的6連霸美夢，男子個人馬允中摘金，李映萱封后。

全大運跆拳道賽在吳鳳科大登場，國體大此次斬獲3金，收穫女子個人、男子個人以及男子團體，台師大則在女子團體以及混雙項目稱霸，林侃諭在混雙完成二連霸，連同轉學前在北市大的成績，個人連續4年稱霸混雙項目。

國體大包辦男子個人金銀銅，金牌馬允中決賽擊敗尋求二連霸的學長陳靖，馬允中說，同門對決心態上會比較放鬆，但還是全力以赴，且若不是學長陳靖比賽中動作有失誤，可能也沒那麼容易就能贏。

林侃諭、蘇佳恩以及呂怡臻，去年台北品勢世錦賽拿下女子30歲以下組團體銅牌，來到全大運再度攜手，蘇佳恩是2017年台北世大運混雙金牌，但這是她個人生涯第一面全大運獎牌。林侃諭隨後再與邱沐恩攜手在混雙項目，以7.52分擊敗拿到7.51分的國體大李映萱與陳靖，拿下個人第二金。

台師大在102年全大運品勢首度舉行時，在女子團體項目以0.01分之差擊敗國體大，隔年國體大開啟了連霸之路，去年金牌班底今年只剩姜巧文，搭配曾佳琦與楊采潔，以7.450分獲得銀牌。李映萱是國體大女子團體5連霸班底，今年改戰女子個人，在決賽擊敗林侃諭奪下金牌，陳靖則與馬允中、成正雄，替國體大在男子團體項目完成三連霸。

公開男子個人品勢金牌馬允中。圖／中正大學提供
公開男子個人品勢金牌馬允中。圖／中正大學提供
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公開女子個人品勢銀牌林侃諭。圖／中正大學提供
公開女子個人品勢銀牌林侃諭。圖／中正大學提供
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公開女子個人品勢金牌李映萱。圖／中正大學提供
公開女子個人品勢金牌李映萱。圖／中正大學提供
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林侃諭跆拳道世錦賽
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