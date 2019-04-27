羽球亞錦賽／不敵石宇奇 周天成止步四強

2019-04-27 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



周天成。報系資料照 分享 facebook 昨天歷經80分鐘的三局大戰擊敗日本西本拳太，我國羽球「一哥」周天成辛苦挺進2019年羽球亞錦賽男單4強，寫下個人亞錦賽最佳成績後，今天面對男單世界排名第二的大陸好手石宇奇，周天成鏖戰46分鐘，以20：22、18：21落敗，無緣晉級最終戰。

今年亞錦賽，我國羽球「世界球后」戴資穎選擇放棄挑戰三連霸機會，中華隊由男單世界排名第五的周天成領銜出征，經過多天來的比賽下來，今天只剩周天成一人在籤表中繼續挺進。

今天的4強賽周天成碰上地主好手石宇奇，過去兩人6度交手，周天成以2勝4負位居下風，不過最近3次交手中，周天成取得2勝1負的優勢。首局開賽石宇奇連下3分，但周天成很快做出回應，連下7分逆轉戰局，不過比賽中段起石宇奇急起直追，先是追成18平後雙方展開拉鋸，周天成雖取得20：19、1個局末點機會卻沒能把握，連丟3分讓對手先下一城。

落後一局的周天成，次局開賽又陷入落後局面，儘管兩度追平對手，又被石宇奇連下3分要回領先，落後的小天只能一路在後苦追，後段他雖一度追到17：18，但讓對手連拿2分取得賽末點機會，最終周天成網前小球沒能過網，以直落二落敗，無緣冠軍賽，但仍替我國收下一面銅牌。