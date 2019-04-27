全大運／雲南高原移訓瘦身 王星皓400自泳破大會

2019-04-27 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



台體大大二王星皓（中）游泳400公尺自由式破大會紀錄。記者林宋以情／攝影 分享 facebook 三月中前往雲南大理高原移訓三周，我國泳壇新星王星皓今天在全大運游泳男子400公尺自由式，以3分55秒13為台體大摘金，儘管無緣改寫自己的3分54秒49全國紀錄，仍締造大會新猷。王星皓表示，重點還是擺在400公尺混合式拚奧運A標，盼能展現移訓成果。

王星皓是我國400公尺自由式、400公尺混合式兩項紀錄保持人，2017年台北世大運也攜手安廷耀、王郁濂、黃硯歆創下800公尺自由式接力全國紀錄。他去年首闖全大運締造兩項大會新猷，今天再將400自紀錄列入名下，改寫東華大學黃國庭去年創下的3分55秒60紀錄。

不過王星皓坦言第一趟直接決賽，水感不佳，「速度有，但是抓不到轉身的距離，有點太近。」王星皓3月20日與父親兼教練王耀偉，赴雲南大理進行三周高原移訓，加強心肺耐力。一開始很不適應，還瘦了一圈。

「水溫大概29度、30度，剛去很不習慣，天氣太熱也吃不下。」瘦了4公斤的王星皓說，雲南當地不只氣溫高、水溫也高，加上高海拔壓力，疲憊感遽增，游200公尺感覺像游1500公尺，王星皓笑說，「但回來之後感覺像有神力，怎麼游都不會很喘。」