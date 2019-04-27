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格鬥／WOTD-ETD周日登場「台灣最強小護士」再度上陣

2019-04-27 17:19聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

素有「台灣最強小護士」封號的吳巧貞將迎來個人第三場職業賽。圖／格鬥協會提供
素有「台灣最強小護士」封號的吳巧貞將迎來個人第三場職業賽。圖／格鬥協會提供
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WOTD -Enter The Dragon（龍爭虎鬥）簡稱「WOTD-ETD」即將在28日（周日）紅館嶄新登場，賽事主要在連結業餘和職業的橋樑，從上午11點起有多達38場業餘新星對決，晚上6點安排了3場格鬥王職業賽，包括「魔力小紅」吳巧貞、年初北京賽冠軍的沈致承都將登場接受菲律賓、香港職業選手挑戰，最後還有招牌賽事武跆王做壓軸。

從上午11點開始的38場業餘賽，其中也不乏多已經接近職業門檻的對戰組合，像是台日混血帥哥選手青柳克明將對上UFC GYM TAIWAN泰拳教練Eduardo Lindo；第一屆年度輕量級冠軍-陳浩賢，傷癒復出將對上來自法國的踢拳好手Quentin Guerit。

晚間6點開始的三場職業賽，第一場輕量級由年初北京賽冠軍、台中硬漢格鬥的沈致承出戰從香港音樂人轉戰搏擊的馮本汝。沈致承不只擁有逢甲建築系研究所高文憑外，更從選手直接轉型成「台中硬漢格鬥」的老闆，沈致承說：「看對手影帶，似乎比較多打擊技，如果在站姿未取得優勢下，會考慮用地板技來對付。」

第二場女子草量級，素有「台灣最強小護士」封號的吳巧貞將迎來個人的第三場職業賽，對手是年僅19歲的菲律賓選手Mary Jane Buma，吳巧貞的對手雖然是初次職業賽亮相，但卻擁有167公分身高優勢且是菲徑賓道館積極重點培養的新星，今過鎊時還穿著印有她照片和名字的T恤亮相，讓吳巧貞超級羨慕。

今兩人過鎊時，走甜美風的吳巧貞不僅大秀愛心還跟對手相擁，賽前一點都嗅不到火藥味，但身高僅156公分的吳巧貞說：「現在已經很習慣跟個子比我高的人打，我覺得我的勝負是一半一半，主要的一半是指我自己這邊都已經準備好了。」

素有「台灣最強小護士」封號的吳巧貞將迎來個人第三場職業賽。圖／格鬥協會提供
素有「台灣最強小護士」封號的吳巧貞將迎來個人第三場職業賽。圖／格鬥協會提供
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