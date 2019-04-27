2019 Challenge Taiwan鐵人賽 法國選手226公里奪冠

2019-04-27 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



法國籍選手Romain Guilherme和女友蘇菲，在眾人祝福下擁抱及熱吻。記者尤聰光／攝影 分享 facebook 2019 Challenge Taiwan鐵人三項賽事今天在台東登場，吸引30國、共4800名選手參賽，其中，最受注目的226公里項目，由法國籍選手Romain Guilherme以8小時30分15秒奪得冠軍，並在終點和當天生日的女友相擁慶賀。

「這是最棒的一天！」Romain Guilherme興奮的說，想到數月前自己受傷，經過調養及訓練，還不知道自己會不會完賽，但他答應女友會給她最棒的生日禮物，所以他按照自己設定的步調，逐一完成目標，知道自己領先後，整個自信心就來了，誰也無法阻擋。

2019 Challenge Taiwan鐵人三項賽事一連兩天在台東舉行，今天首日舉行最艱難的226公里項目，而這項目各國好手眾多，不乏前冠軍選手，在下午2點20分左右，冠軍選手出現在終點前的紅地毯上，現場上千觀眾熱烈歡呼，終點也安排卑南族戰鼓打擊迎接。

只見法國籍選手Romain Guilherme高舉雙手緩緩跑向終點，女友蘇菲站在終點線迎接，兩人在眾人祝福下擁抱及熱吻，由於昨天是蘇菲的生日，Romain Guilherme這項冠軍榮耀更顯價值連城，蘇菲也答應男友奪冠將參加明天51.5公里賽事。