高球／亞太女子業餘錦標賽 侯羽薔大躍進暫並列第15

2019-04-27 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



日本的安田祐香三輪總桿數212桿，獨居領先。圖／取自亞太女子業餘高球錦標賽臉書 分享 facebook 在日本茨城縣皇家球場舉行的2019亞太女子業餘高球錦標賽，今天進行第三輪賽事，地主選手安田祐香靠著單日次低桿67（-5）桿的加持，以三輪總桿數212（-4）桿躍居領先，我國兩位就讀美國亞利桑納大學的選手侯羽桑及張雅淳以223（+7）桿並列第15，衛冕的泰國小將Atthaya Thitikul與南韓的洪雅文以214（-2）桿暫列第二。

暫列我國選手之前的14人來自6國，包括日本4人，南韓3人，澳洲、菲律賓、大陸各2人，泰國1人，我國居第7，亞太地區業餘女子高球國家排名呼之欲出，不過，我國選手仍有最後一輪可力爭上游，展現台灣業餘女子高真正的實力。

世界業餘排名第16的安田祐香「好酒沉甕底」，在最後4洞完成逆轉超前，她在這4洞抓1鷹加3隻小鳥，尤在第16洞成功獵殺老鷹之後追平衛冕的Atthaya Thitikul 並列第一，最後2洞再連續抓鳥，獨居領先。

日本的西村優菜、韓國李藝媛、澳洲Becky Kay以三輪總桿數216桿並列第4。澳洲的韓裔選手Kim Grace 抓7鳥、1柏忌，締造單日最低66桿，三輪217桿，排名連升13級，從20升至並列第7。

而我國好手侯羽桑出發前還位居第29名，但今天她在第13洞獵獲老鷹1隻，成為名次上升的關鍵，此外，她今天小鳥、柏忌各2，以70（-2）桿作收，排名也躍居並列15。

和侯羽桑一樣就讀美國亞利桑那大學的張雅淳3鳥、4柏忌，擊出73（+1）桿，排名從並列14降為並列15。我國其他晉級選手的成績為侯羽薔224桿，並列第17；林子涵228桿，並列第29；周翊庭237桿，第51。

亞太女子業餘高球錦標賽是以世界各國業餘排名做為參賽依據，每個國家依選手之排名順序，選派選手參賽，至多可派6人。去年第一屆亞太女子業餘高球錦標賽在新加坡舉行，我國選手成績最佳的是安禾佑，以286桿並列第11。