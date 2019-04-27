PGA／伍茲重燃鬥志 挑戰18座大賽冠軍「金熊障礙」

2019-04-27 15:45 世界日報 記者 世界日報 記者 廖廷儀 ╱綜合報導



伍茲重燃鬥志挑戰「金熊障礙」。 世界日報 分享 facebook 在今年高球名人賽（Masters）的勝利，不但讓美國巨星老虎伍茲（Tiger Woods）重返顛峰，也讓挑戰「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）18座四大賽冠軍再次成為他的目標。

長達11年未能贏得任何四大賽、加上大小傷與場外風波不斷，不要說打球，甚至連好好走路都曾是問題，讓伍茲一度瀕臨放棄；如今恢復健康，身心狀況理想，伍茲認為自己仍有機會挑戰「金熊障礙」。

「我能保證的是，我會準備好，」伍茲說，「能不能做到是另一回事，想贏四大賽冠軍，你就必須在那四天內身心靈合一，而那不是常發生的事，你想，我高球打了23年，也只贏過15次四大賽。」

尼克勞斯被認為是高球史上最偉大球員，18次四大賽冠軍的障礙，原本也只有伍茲被看好有機會挑戰，但在四次背部手術後，許多人都認為伍茲再也不可能達成這個目標。

「我一直認為是可能做到的，」43歲的伍茲說，「尼克勞斯整個職業生涯贏了18次四大賽，而我現在高球生涯得以延長，如果接下來我朝正確的方向走，我覺得是有可能的。」

伍茲表示，他在去年英國公開賽打到第四輪時一度領先、然後在PGA錦標賽獲得亞軍，奠定了他贏得今年名人賽的基礎。「是那兩場四大賽幫助我拿到這次冠軍，」伍茲說，「我也希望，這次冠軍能讓我再多贏幾次。」