女壘企聯／企業女壘聯賽開打 台產鬥犬搶到首勝

2019-04-27 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



企業女子壘球聯賽邁入第4年，今天舉行球季開幕儀式。圖／中華壘協提供 分享 facebook 2019年新力旺企業女子壘球聯賽邁入第4年，球季賽今天在台中萬壽球場開幕，今年增加新力旺旺獅、中華青女隊加入比賽，共6支隊伍角逐冠軍金盃。

企聯女壘今年以「女力爆發」為主題，期盼在中華民國壘球理事長陳任邦的帶領下，所有球員的努力都能有收穫，不管在企聯舞台，或是國際賽事都能一次爆發，往2020東京奧運邁進。

陳任邦特別感謝來自各方的大力支持，除了世界棒壘球總會（WBSC）秘書長劉姳助秘書長親臨開幕典禮現場之外，中華奧會主席林鴻道、立法院副院長蔡其昌也到場一同開球，為2019新力旺企聯女壘揭開序幕。

主辦單位也特別邀請來超高人氣本土天團「玖壹壹」為球賽開幕演唱，同時現場也有不同以往的觀賽經驗，場內外除了設置闖關遊戲攤位，比賽結束後企聯女壘還會抽出台北到首爾來回機票乙張，期盼吸引更多球迷到場支持。

今天開幕戰由新力旺旺獅對決全本土的台產鬥犬，新力旺旺獅墨西哥投手席艾拉（Hyland Sierra Denae）雖飆出11K，但等不到隊友火力支援，台產鬥犬靠陳詩婷致勝安打，最終以1：0取勝。

此戰首局台產鬥犬靠陳曉梅二壘打、陳詩婷安打攻進寶貴1分，席艾拉投球內容不差，總教練楊賢銘表示，超出預期，球速、三振率都很高，「可惜打擊沒能發揮，最終沒能拿下首勝。」。