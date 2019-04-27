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全大運／中正大學開幕 亞運射箭混雙金牌選手點燃聖火

2019-04-27 13:25聯合報 記者林宋以情╱即時報導

下午游泳池畔400自、100蝶、50蛙等陸續登場。 記者林宋以情／攝影
下午游泳池畔400自、100蝶、50蛙等陸續登場。 記者林宋以情／攝影
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108學年全國大專院校運動會於27日下午4時45分嘉義中正大學田徑場登場。聖火由去年雅加達亞運射箭複合弓混雙金牌組合的陳怡瑄、潘宇平共同點燃，為27日至5月1日的全大運揭開序幕。

陳怡瑄是在2017年台北世大運一戰成名，在女子複合弓摘銀、混雙奪銅，雅加達亞運再攜手潘宇平，笑納亞運混雙金牌。陳怡瑄在去年全大運個人賽與金牌擦肩，不過為國體大拿下女團金牌，潘宇平今年也將代表文化大學出賽拚獎牌。

中正大學是第三度承辦全大運，日前舉重、桌球、韻律體操、射擊等已提前登場，嘉義市則將舉辦14種運動種類，田徑、游泳、跆拳道、射箭、拳擊、柔道、擊劍、角力、網球、羽球等都將陸續登場。

開幕典禮預計於今天下午4時45分在田徑場熱鬧登場，民雄國中樂旗隊、嘉義女中儀旗隊與管樂隊等在地學校團體擔任序幕演出，晚間還有煙火秀，選手之夜邀請李千娜、梁文音、吳汶芳、張若凡、Gail等歌手獻唱。

開幕典禮另有文創暨園遊會園區，賽會期間實施交通管制，開閉幕典禮的月27日、5月1日提供免費接駁服務，賽會期間也提供嘉義火車站、南華大學、中正大學、吳鳳科大、民雄火車站公車接駁服務。

全大運接駁車。圖／擷取自全大運官網
全大運接駁車。圖／擷取自全大運官網
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