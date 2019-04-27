排球／亞洲俱樂部女排網站 台灣選手國籍變中國

2019-04-27 03:47 中央社 台北26日電



2019亞洲俱樂部女子排球錦標賽明天在中國天津開打，不過卻發現比賽網站上，台灣選手國籍寫著卻是中國（CHN），中華排協得知後立即提出抗議，大會也表示會修改。

一年一度的亞洲俱樂部排球錦標賽，今年男子組賽事在台灣舉辦，最終伊朗在0比2落後下，演出大逆轉，以3比2險勝日本奪冠，女子組賽事則在中國登場。

這次亞洲俱樂部女子排球錦標賽共有10隊參賽，其中包括台灣、哈薩克、土庫曼、北韓、泰國、日本、香港、斯里蘭卡、越南與地主中國，賽事網站則架設在中國排球協會官網之下。

不過，弔詭的是，網站中包括隊伍名稱、賽程球隊縮寫，用的都是奧會模式慣例的稱謂中華台北（TPE），但點進選手個人簡介，在國籍部分卻都是寫著中國（CHN）。

中華排球協會秘書長鄭松益表示，這次亞俱女排賽由理事長王貴賢親自帶隊，他得知這個狀況後，也立即和前線回報，「理事長當下正在參加領隊會議，他得知消息後就向大會提出強烈抗議，大會也表示會修正。」

目前網站上，部分球員的國籍資料已被修改，卻是把CHN改成空白，鄭松益強調，「這樣的方式我們還是沒辦法接受，再怎麼樣都應該遵循奧會模式，國籍應用TPE，我們會持續關注，也會繼續和大會反映。」