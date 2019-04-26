羽球亞錦賽／周天成晉級4強 20年來台灣男單最佳

2019-04-26 22:22 中央社 記者龍柏安台北26日電



台灣羽球一哥周天成，今天在2019亞洲羽球錦標賽男單8強，歷經80分鐘惡戰，以2比1扳倒日本好手西本拳太，挺進4強，寫下台灣近20年在亞錦賽男單的最佳成績。

在台灣羽球史上，過去僅有印尼歸化名將陳鋒，曾在1999年拿下亞洲羽球錦標賽男單銅牌，周天成今天擊敗世界排名第10的西本拳太後，成為近20年來，首位闖進亞錦賽男單4強的台灣球員。

世界排名第5的周天成，去年才在雅加達—巨港亞運，拿下破天荒的男單銀牌，成為隊史第1人。如今他在亞錦賽追平歷史，甚至還有機會改寫紀錄。

小天今天開局就取得8比1領先，但對手靠著耐心周旋，在比賽尾盤成功將比數追成20比20；決勝關頭小天連拿2分，先以22比20拿下首局。

次局戰況丕變，小天在比賽中段就被對手拉開差距，甚至以14比20大幅落後，不過，小天奇蹟似地連追6分，並挽救了8個局點，甚至取得2個賽末點，可惜最後仍以24比26丟掉。

決勝第3局，雙方仍一路僵持，在13比13平後，小天拉出一波5比0的攻勢，成功甩開對手糾纏，最終以21比15撂倒對手，拿下寶貴的4強門票。

小天晉級4強後，將與大會第2種子、地主碩果僅存的最後希望石宇奇爭搶冠軍賽門票，兩人過去共6度交鋒，小天對戰雖以2勝4負處於下風，不過，兩人最近3次交手，小天取得2勝1負優勢。

至於女雙方面，台灣組合楊景惇與張淨惠，今天在8強以12比21、18比21不敵印尼組合，提前止步。