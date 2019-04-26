羽球亞錦賽／80分鐘三局大戰 周天成退日將晉4強

2019-04-26 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



周天成打進亞錦賽四強。 報系資料照 分享 facebook 在最後一組女雙張净惠／楊景惇不敵世界排名第16的印尼組合哈里絲／普拉蒂普塔後，我國羽球「一哥」周天成成為唯一在本屆亞錦賽僅存的台將，今天他在男單8強賽，歷經80分鐘的三局大戰，以22：20、24：26、21：15辛苦拍落日本好手西本拳太，挺進4強。

前一役拍落兒時偶像、大陸好手林丹挺進8強，周天成今天面對世界排名第十的日本好手西本拳太，過去兩人4度交手，周天成取得3勝1負的對戰優勢，唯一的1敗就是在今年的德國公開賽4強賽，雙方大戰3局後才由西本拳太搶下冠軍賽門票。

相隔一個多月兩人再度隔網交手，開賽周天成就打出一波8：1攻勢取得領先，不過局中西本拳太努力追趕，化解周天成2個局末點、在比賽後段追成20平，不過周天成即時回穩，在第3個局末點出現後成功兌現，首局雙方就纏鬥了24分鐘，周天成以22：20先下一城。

次局周天成一開賽又連拿3分，不過又被西本拳太連下4分反超，隨後雙方展開拉鋸，7：7後周天成連丟3分後陷入落後劣勢，一度最多被對手拉開到7分差，又讓西本拳太先來到20：14、6個局末點機會，不過周天成頂住壓力，先是化解6個局末點追成20平，之後周天成雖2度取得局末點機會，但都沒能成功兌現，仍讓西本拳太以26：24扳回一城。

決勝局周天成在2：2後連下4分取得領先位置，不過西本拳太一路緊追，一度追成13平，但周天成在末段連下5分奠定勝基，最終在超過1小時的三局大戰辛苦拿下4強門票，下一戰將面對大陸好手石宇奇。