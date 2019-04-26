高球／亞太女子業餘錦標賽次輪 氣候影響無人紅字繳卡

2019-04-26 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



2019亞太女子業餘高球錦標賽第二輪，南韓洪雅文躍居領先。圖／取自R&A官網 分享 facebook 2019亞太女子業餘高球錦標賽今天進行第二輪賽事，不過現場受到天候影響，導致選手表現下滑，日本安田祐香的74（+2）桿已是單日最低桿，張雅淳75（+3）桿為我國6名選手中在第二輪表現最優，以兩輪總桿數150桿，升至並列第14。

今天日本茨城縣突然變天，溫度降至攝氏8度，空曠的高球場在每小時32英里的陣風吹拂下，體感溫度更僅5度，與賽選手飽嘗低溫與強風之苦，四肢冰冷、球技揮灑不開，柏忌和雙柏忌滿天，無人演出紅字，與第一輪45位選手在標準桿72桿以內，有天壤之別。

世界排名第55的南韓選手洪雅文，第一輪66桿，第二輪75桿，以141桿躍居領先。昨天創賽會單日最低桿64桿的澳洲選手Becky Kay，第二輪退步15桿，以2桿之差，與衛冕的泰國名將Atthaya Thitikul並列第二。

而就讀美國亞利桑那大學一年級的我國高球女將張雅淳無畏冷風，抓下2隻小鳥，另吞5次柏忌，展現逆境求勝的鬥志。第一輪表現最佳的我國選手侯羽薔抓1隻小鳥，吞柏忌9次、雙柏忌1次，以82桿作收，兩輪152桿並列第25，她的姊姊侯羽桑和林子涵以153桿並列第29。

第一輪打71桿為我國次佳的周翊庭在桿準桿3桿的第11洞，苦吞7桿，最終以86桿作收，也比一天前風和日麗下的表現退步15桿，但仍以兩輪157桿並列第47，搭上決賽最末班車。

2019亞太女子業餘高球錦標賽共有來自亞太地區19國80位選手參賽，共51人晉級三、四決勝輪，其中我國6人參賽，5人晉級。