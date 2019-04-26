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全大運高球／劉永華摘雙金 大學生涯畫完美結局

2019-04-26 21:16聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

劉永華在公開男子組摘雙金。圖／全大運提供
劉永華在公開男子組摘雙金。圖／全大運提供
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全大運高爾夫競賽今天在嘉義棕櫚湖渡假村高爾夫球場結束所有團體與個人賽程，國立體大劉永華囊括公開男生組團體賽與個人賽雙料金牌，與一般男生組的台北城市科大的呂孟恆及一般女生組的城市科大戴佑珊同為團體與個人賽雙金選手；台北城市科技大學贏得一般男、女生組團體賽與個人賽兩項雙料冠軍，是本屆最大贏家。

公開男生組競爭激烈，三輪打完只暫時領先1桿的國立體大劉永華，遭到清大葉甫與城市科大的許育誠在後窮追不捨，尤其是葉甫前9洞氣勢旺，抓四鳥，一度反超前9洞表現不理想的劉永華，劉永華後9洞打到第12洞才追平葉甫，最終劉永華就一桿之微險贏金牌。

劉永華說：「今年即將畢業，以往參賽過三次，只有贏過一次團體賽，這次獲雙金，讓我的大學高球生涯沒有遺憾，畫下完美結局。」他在2017年世大運代表中華隊拿下團體賽與個人賽雙料銅牌，他計畫今年先當完兵，繼續練球，明年準備考台巡與中巡會員資格。

而公開女生組上演最大逆轉奪金戲碼，暫居第二的清華大學劉若瑄出發前，還以三輪總桿數222桿，落後暫居領先的台北市立大學女將陳伶潔6桿。

最後一輪劉若瑄穩紮穩打，抓下2鳥與1柏忌，交出漂亮的71桿，而原本領先的陳伶潔今天表現有些失常，自亂陣腳，苦吞2個雙柏忌丶1個四柏忌，只抓下2鳥，交出80桿，最後讓劉若瑄反以3桿勝差搶下金牌。

19歲的劉若瑄是較新設立的清大體育系大一學生，球齡七年，首次摘下大型比賽冠軍，賽後她說：「最終輪沒有想太多，只想能追就盡量追，」大二以前暫時以課業為重，還是會維持練習與手感，大二結束以後，再積極追求設立目標─成為職業選手。

高爾夫中華隊
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