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高球／富邦仰德長春日巡賽 泰好手繳賽史單輪最低桿

2019-04-26 20:47聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

泰國馬克森64（－8）桿單獨領先。圖／富邦仰德長春日巡賽提供
泰國馬克森64（－8）桿單獨領先。圖／富邦仰德長春日巡賽提供
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總獎金4千萬日圓（約台幣1102萬元）的2019富邦仰德長春日巡賽，今天起在林口球場開打， 連續三年奪下日本長春巡迴賽年度獎金王的超級戰將馬克森（Prayad Marksaeng），今天首輪狂抓9隻小鳥、僅吞1柏忌，揮出刷新賽史單輪最低桿的64（-8）桿成績，並以3桿之差領先日本名將崎山武志，衛冕冠軍之路已經踏出穩定的一大步。

崎山武志第一輪以67（-5）桿完賽，暫居第二；奧田靖己則以68（-4）桿排名第三。台灣選手第一輪成績最好的是蔡啟煌，他打出69（-3）桿，與南韓名將金鍾德、日本好手加瀨秀樹、冨永浩、高見和宏等人並列第四。

53歲的馬克森，目前除了參加日本長春巡迴賽，還在日本巡迴賽、亞洲巡迴賽和泰國巡迴賽積極參賽，最多1年出賽48場，幾乎跟鐵人一樣。他表示，在日本長春巡迴賽他的擊球距離相較之下比其他選手遠，所以很容易贏冠軍、賺獎金，但是他打日本巡迴賽要跟年輕好手拚，他們都打得很遠，所以會比較辛苦；去年他出賽11場拿了5座冠軍，年度獎金是第二名選手的兩倍有餘。

台灣長春好手蔡啟煌今天他穩定發揮，4個博蒂、1個柏忌，以69桿完賽，暫時並列第四。首輪前9洞他只賺到1個博蒂，所幸後9洞又有3隻小鳥到手，蔡啟煌說：「這一輪機會很多，推桿也推得不錯，但是林口球場的果嶺不容易判讀，今天推桿推得算是不錯，桿數如果要再更低一點，得多增加一些運氣，因為判讀上沒有十足把握，所以推桿有點綁手綁腳的，出手時會有一點點猶豫。」

唯一受邀參賽的業餘女將盧昕妤，首輪沒打好，以76（+4）桿完賽，感覺不太滿意，賽後還去練習場花點時間找原因。今天她與日本PGA會長倉本昌弘、泰國名將文洙藍吉同組，盧昕妤笑說：「原本知道可以打這場比賽心中滿是期待，沒想到今天開賽時，司儀一唱名，我就開始緊張，控球不是很好，所以自己一直在忙，沒有太多時間和前輩們交流提問，接下來兩天要調整過來，多跟老師們學習。」

台灣好手蔡啓煌69（－3）桿暫並列第四。圖／富邦仰德長春日巡賽提供
台灣好手蔡啓煌69（－3）桿暫並列第四。圖／富邦仰德長春日巡賽提供
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業餘女將盧昕妤。圖／富邦仰德長春日巡賽提供
業餘女將盧昕妤。圖／富邦仰德長春日巡賽提供
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