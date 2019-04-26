田徑／亞錦賽放棄200m衛冕機會 楊俊瀚：賽程衝突
上屆亞洲田徑錦標賽楊俊瀚在男子200公尺以20秒66摘金，今年在卡達多哈舉辦的亞錦賽卻在賽前臨時宣布不參賽，放棄衛冕機會，昨天才返台的楊俊瀚今天出席2019年台灣國際田徑公開賽記者會時，解釋了當初選擇退賽的原因，他表示由於賽程上有衝突，對於體能上是一大考驗，因此在與教練、中華田徑協會討論後做出決定。
原本這次亞錦賽楊俊瀚預計參加男子100公尺、200公尺及400公尺接力，最終他只參加男子100公尺及接力賽事，對於為何放棄最拿手的200公尺項目，楊俊瀚今天出席記者會時也做出解釋。
他說：「因為這次賽程當中接力是穿插在單項裡面，200公尺跟接力賽程是有撞到的情況，雖然100公尺也有，但200公尺對體能上是比較大的考驗，所以跟教練、協會的人去討論後，最終做出只比100公尺跟接力的部分。」
不過楊俊瀚並不會因為放棄衛冕機會而感到可惜，他表示，比賽是瞬息萬變，不會因為上一屆還是亞運拿到很好的成績，這一次就一定能奪牌，「比賽都不好說，我還是覺得不管選擇哪個項目，就是盡力去爭取最高榮譽。」
結束亞錦賽，楊俊瀚還沒有喘息的機會，接下來他先會在全大運中亮相，之後也將在5月11、12日前往日本橫濱參加國際田徑總會2019年世界接力賽，隔一周參加大阪挑戰賽，之後在5月25、26日回到台灣參加國邀賽，賽事非常密集，對體能上也是一大挑戰。
楊俊瀚笑說，自己過去好像從未這麼密集出賽過，「希望能在密集的比賽中把自己的狀態拉起來，把這麼強的比賽中當作一種訓練。」而他也繼續力拚東京奧運參賽門票，他說：「就是盡力去準備訓練，在比賽中去調整，還是希望以達標的方式去取得奧運資格，100跟200公尺可能是200公尺比較有機會，但還是希望在這麼高層級的比賽我當然是希望能比到兩項，可以去吸收更多經驗是最好。」
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