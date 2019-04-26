田徑／分享亞錦賽摘金喜悅 鄭兆村：狀態好到控制不住

2019-04-26 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



標槍好手鄭兆村（左）與「台灣最速男」楊俊瀚。記者余承翰／攝影 分享 facebook 剛在卡達多哈亞洲田徑錦標賽摘下金牌的我國標槍好手鄭兆村昨晚抵台，今天下午就應邀出席2019年台灣國際田徑公開賽記者會，除了與大家分享奪金喜悅，也希望這次的比賽能有更多人到場支持，再現2017年台北世大運的田徑旋風。

身為亞洲標槍紀錄保持人的鄭兆村，在這次亞錦賽擲出86公尺72摘金，今天他在記者會現場也與大家分享奪金喜悅，他透露自己這次亞錦賽賽前感覺能量滿滿，不過卻在第一擲時控制不了自己的力量，拉傷大腿內側。

「這次成績算是有點可惜，賽前就有當年台北世大運時的感覺，感覺有股能量來的了，但狀態調太好到控制不住。」鄭兆村表示，自己現在大腿拉傷身的情況評估起來應沒有太大問題，目前就是要持續治療去恢復、訓練，希望不影響接下來的比賽。

而這次國邀賽將在5月25、26日在台北田徑場登場，鄭兆村也希望有更多民眾進場替選手加油，「不管有誰來比，我都會全力配合參賽，因為這是台灣田徑最大的賽事，希望能有更多人來支持。」去年他在國邀賽擲出81公尺41摘金，今年將持續捍衛主場。