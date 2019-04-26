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高球／邱鳳玉高球外交 邀請亞太各國參加台灣業餘賽

2019-04-26 16:10聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

中華高協選訓委員會主委邱鳳玉邀請（右）大陸高協主席張小寧（左），派選手參加5月底...
中華高協選訓委員會主委邱鳳玉邀請（右）大陸高協主席張小寧（左），派選手參加5月底的台灣業餘高球錦標賽。
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為了擴大舉辦2019台灣業餘高爾夫錦標賽，開拓國內業餘選手視野，中華高協選訓委員會主任委員邱鳳玉在亞太高球聯盟主辦亞太女子業餘高球賽期間，特別赴日本茨城縣進行一場高球外交，親自邀請亞太高球聯盟會員國，派遣好手來台共襄盛舉。

2019台灣業餘高爾夫錦標賽將於5月28日至31日在南投南峰球場舉行，這也是高協理事長王政松去年五月上任屆滿周年後，一項指標性大賽。去年賽期適逢新、舊任理事長交接、又遇印尼雅加達亞運，因而停辦，今年將擴大舉行，因此高協極重視這項業餘年度大賽，特別展開行動，廣邀好手來台獻技。

2017年第28屆台灣業餘高球錦標賽共有8支外隊來台，泰國是最大贏家，包辦男團、女團及女子個人等三項冠軍，封后的Atthaya Thitikul隔年還摘下第一屆亞太業餘女子高球錦標賽桂冠，本週她也出現在日本茨城縣皇家球場尋求衛冕。前年我國男團和女團都是第五名，僅由現役國家隊員劉永華獲得男子組冠軍，保住地主唯一的榮耀。

亞太高球聯盟共19個會員，在今年亞太女子業餘高球賽期間各國代表互相拜會，交換各項高球資訊，中華高協選訓會主委邱鳳玉也積極會晤各國代表展開高球外交，當面邀請各國派選手來台參加台灣業餘高爾夫錦標賽。

高爾夫皇家亞運
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