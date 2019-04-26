中市全中運金牌數全國第二 3項3人破大會紀錄

2019-04-26 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



108年全國中等學校運動會昨天在高雄閉幕，台中市代表隊共贏得金牌88面、銀牌68面、銅牌103面，金牌數與台北市並列第二，有3項3人次破大會紀錄。圖／台中市教育局提供 分享 facebook 108年全國中等學校運動會昨天在高雄閉幕，台中市代表隊共贏得金牌88面、銀牌68面、銅牌103面，金牌數與台北市並列第二。這次台中市代表隊有3項3人次破大會紀錄，10所學校勇奪團體總錦標第一名，台中市代表隊表現亮眼。

教育局表示，108年全中運台中市學校代表隊由82所公私立國高中職，共計1550人所組成，包括隊員1106人、各校職員及團本部職員444人，歷經6天激戰，台中代表隊在團體競賽總錦標部分，西苑高中拿下跆拳道對打高女組總錦標冠軍；四箴國中在穩定性、技巧性極高的射箭種類中，在國男組脫穎而出，勇奪總錦標第一名。

今年選辦的現代5項種類上，東山高中以黑馬之姿在國女組贏得冠軍；長億高中擊劍隊則在選辦的擊劍種類中表現亮眼，稱霸頒獎台，穩坐高男組總錦標之首，今年僑泰高中則在滑輪溜冰種類，為台中市帶回高女組總錦標金盃；興大附農、東山高中則在高男組軟式網球及國女組韻律體操種類奪下總錦標第一名；舉重種類則由大里高中、成功國中及新光國中為台中市分別拿下高女組、國女組、國男組計3座總錦標金盃。

在表揚選手運動品德及運動精神的「運動精神」獎項上，台中市長億高中擊劍隊及大業國中田徑選手許樂獲獎。長億高中擊劍隊選手，多是從零練起，除晨操的50分鐘及下午專訓課程外，許多隊員都是利用自已額外的時間加強團體賽，在自主訓練的要求上付出比別人多一倍的時間與劍為伍，對於學生擊劍的熱忱程度，教練笑稱如同古代練武之人，達到走火入魔階段。

大業國中聽力障礙的田徑選手許樂，受限於聽力，但因為她的永不放棄精神，在激烈競爭田徑場上，成功奪下國女組100公尺跨欄金牌及國女組100公尺銅牌等一金一銅佳績。