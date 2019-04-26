PGA／增加海外賽事 伍茲睽違13年再訪日

2019-04-26 14:46 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



伍茲睽違13年再訪日。 世界日報 分享 facebook

美國高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）今年年底打算多參加一場海外賽，他在推特上宣布將會參加Zozo錦標賽，睽違13年再次征戰日本。

43歲的伍茲說：「很期待參加這項新賽事，日本是我最喜愛的國家之一，今年秋天將會很有趣。」

Zozo錦標賽將於10月24日到27日在千葉習志野鄉村俱樂部舉行，這座球場位置在東京東邊50英里處，賽事贊助商是日本最大的時尚電商集團。

這項賽事也是日本史上首場正式美巡賽，共開放78名選手參加，賽事總獎金為975萬美元，冠軍可獲得175.5萬和500分的聯邦快遞杯積分。而12月12到15日在澳洲皇家墨爾本球場舉行的總統盃，伍茲也會以美國隊長身分出賽，伍茲今年至少會有兩次長途旅行。

伍茲上次在日本比賽是2006年的鳳凰高球賽（Dunlop Phoenix），當年他在延長賽輸給愛爾蘭選手哈靈頓（Padraig Harrington），無緣寫下賽事三連霸。而2001年在日本靜岡舉行的高爾夫世界杯中，伍茲也有代表美國隊參賽。

伍茲從2014起動了四次背部手術，在遭受傷勢困擾的期間，除了在巴哈馬舉行的世界英雄挑戰賽和2017年的杜拜菁英賽，都暫停海外參賽。