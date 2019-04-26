屏東隊全中運獎牌破紀錄 潘孟安：金的有實力！

2019-04-26 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣立大同高中學生顏敬家、林宜蓁、王鈺婷、李昀儒、黃亭捷拿下全中運國女組競技體操成隊競賽金牌。記者江國豪／攝影 分享 facebook 全中運在高雄剛落幕，屏東隊奪牌數打破紀錄，共獲23金23銀29銅，比去年多奪9面金牌，是有史以來最好的成績！屏東縣長潘孟安在昨晚也透過臉書報喜，大讚「屏東小將，金的有實力！」「屏東囝仔是我們的驕傲」；而明年全中運屏東成為主場，潘孟安也寫道「明年的這個時候，我們相約在屏東一起為選手加油」。

今年屏東隊參賽選手及教練人數達594人；其中高女組舉重2人奪金，包括來義高中學生霸澤昂‧依邦，在高女組49公斤級，挺舉舉出95公斤、抓舉70公斤，華洲工家學生林益鳳，在高女組45公斤級，舉出挺舉74公斤、抓舉62公斤，兩人挺舉、抓舉與總和都創下大會紀錄。

另外，屏東縣立大同高中學生顏敬家、林宜蓁、王鈺婷、李昀儒、黃亭捷也拿下國女組競技體操成隊競賽金牌；跆拳道表現也相當亮眼，高男組對打87公斤級蔡宗穎，及國男組對打68公斤級杜偉國，雙雙奪金。

而潘孟安還在臉書表分享2019年杜哈亞洲田徑錦標賽，屏東的王偉旭選手和隊友代表台灣隊參加男子4x100公尺接力決賽，以39.18秒成績勇奪銀牌，為屏東體育喜上加喜。