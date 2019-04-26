屏東隊全中運獎牌破紀錄 潘孟安：金的有實力！
全中運在高雄剛落幕，屏東隊奪牌數打破紀錄，共獲23金23銀29銅，比去年多奪9面金牌，是有史以來最好的成績！屏東縣長潘孟安在昨晚也透過臉書報喜，大讚「屏東小將，金的有實力！」「屏東囝仔是我們的驕傲」；而明年全中運屏東成為主場，潘孟安也寫道「明年的這個時候，我們相約在屏東一起為選手加油」。
今年屏東隊參賽選手及教練人數達594人；其中高女組舉重2人奪金，包括來義高中學生霸澤昂‧依邦，在高女組49公斤級，挺舉舉出95公斤、抓舉70公斤，華洲工家學生林益鳳，在高女組45公斤級，舉出挺舉74公斤、抓舉62公斤，兩人挺舉、抓舉與總和都創下大會紀錄。
另外，屏東縣立大同高中學生顏敬家、林宜蓁、王鈺婷、李昀儒、黃亭捷也拿下國女組競技體操成隊競賽金牌；跆拳道表現也相當亮眼，高男組對打87公斤級蔡宗穎，及國男組對打68公斤級杜偉國，雙雙奪金。
而潘孟安還在臉書表分享2019年杜哈亞洲田徑錦標賽，屏東的王偉旭選手和隊友代表台灣隊參加男子4x100公尺接力決賽，以39.18秒成績勇奪銀牌，為屏東體育喜上加喜。
潘孟安也寫道，每位選手身上，都散發著無比的自信，延續屏東人的骨氣往前衝，一年比一年成績更上層樓，讓我們一起給屏東隊最大的掌聲；更預告，「我們成功爭取2020全中運在屏東」，要大家拭目以待，「相約在屏東一起為選手加油」。
留言