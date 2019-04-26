高球／亞太業餘高球賽 侯家姊妹70桿並列第11

2019-04-26 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



2019亞太女子業餘高球錦標賽首輪侯羽桑繳出70桿。圖／取自侯羽桑臉書 分享 facebook 2019亞太女子業餘高球錦標賽昨天在日本茨城縣皇家球場舉行，世界業餘女子排名44的侯羽桑及48的侯羽薔姊妹，首輪均以低於標準桿2桿的70桿並列第11，為六名參賽的我國選手中表現最佳，澳洲世界排名138的凱伊（Becky Kay）以賽會史上單日最低的64桿領先群芳。

80位來自亞太地區19國的參賽選手中，有17人世界業餘排名前100，包括受邀的我國選手侯羽桑、侯羽薔姊妹及吳佳晏，另有張雅淳、林子涵、周翊庭等三人，因世界排名在我國業餘女子選手中居於領先群而獲邀參賽。

這項比賽由亞太高球聯盟及英國R&A英國皇家古老協會共同主辦，冠軍選手將取得今年英國公開賽及Evian Championship兩項大賽的參賽資格，並獲邀角逐2020年在美國高球名人賽場地進行的奧古斯塔女子國家公開賽，因此賽事歷史雖然不久，但重要性日增。

由於參賽選手資格取決於世界業餘排名，亞太女子業餘高球錦標賽已被視為應證亞太地區各國女子業餘高球實力的驗收場，屬兵家必爭的賽事，且具指標觀察地位。泰國的提蒂卡（Atthaya Thitikul）和雅加達亞運雙料金牌得主菲律賓笙世優花、日本的西村優菜、紐西蘭的葛文榕等共四人，去年打完72洞平手，最後提蒂卡在延長加賽勝出封后。

目前就讀美國亞歷桑那大學的侯羽桑，首日3鳥、1柏忌，她的妹妹侯羽薔則是4鳥、2柏忌，兩人同為70桿。周翊庭71桿、吳佳晏72桿、林子涵73桿、張雅淳75桿，台灣選手整體的表現相當穩定。賽事將進行四輪72洞，訂28日頒獎閉幕。