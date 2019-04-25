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排球／平均160史上最矮 八德國中男排隊奪冠

2019-04-25 23:16聯合報 記者許政榆／桃園報導

八德國中男子排球隊，今年奪下全國排球乙組聯賽冠軍。 圖／八德國中提供
八德國中男子排球隊，今年奪下全國排球乙組聯賽冠軍。 圖／八德國中提供
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桃園市八德國中男子排球隊，隊員平均身高160公分，不少隊員沒有排球基礎，且平均身高是全國賽隊伍中史上最矮，但不因先天條件差異而放棄，在教練帶領下穩紮穩打及擬「沒空優就穩札紮穩打」，今年不僅抱回全國乙組冠軍，更是八德國中睽違12年再度奪冠。

八德國中排球隊教練葉哲仁表示，隊員身高不均，最高180、最矮149公分，平均落在160公分，加上桃園市國小男子排球隊伍不多，球員來源少的情況下，其他國中排球隊紛紛搶人，八德國中球員來源不穩定，因此除了少數隊員國小有基礎，其餘大多從國中才開始練排球。

葉哲仁指出，針對沒基礎的學生，首先提高訓練動機、比賽場上適應度，努力克服沒經驗的阻礙，加上隊員們個子較小，在技術、基本動作訓練上，會加強第一手、上手、發球等項目，以及身體敏捷度、速度移動，透過短距離衝刺以及各角度移動，增加地面優勢「因為空軍不行就走陸軍」，改變對策以克服先天條件不足。

今年男排中三年級學生僅3人，其餘皆為一、二年級同學，葉哲仁說，為讓團隊默契協調更強，透過「分工合作」方式，一年級同學雖不易得分，但得負責攔網，把基本任務做到位，就可以為團隊加分，此次比賽也特地加強「發球」以及「防守」，增加得分機會。

八德國中今年參加排球乙組聯賽，除了協助將劣勢化為優勢，也轉換帶隊方式，從嚴厲命令調整為溝通鼓勵，增加隊員自信心，在比賽中即使落後5分，仍盡全力追分，包括校長林永河及全校師生、學生家長到場觀賽，最終獲得冠軍，是學生努力訓練的甜美成果。

德國空軍

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