斯圖加特網賽／遭大坂直美封鎖 謝淑薇無緣8強

2019-04-25 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



謝淑薇這次交手大坂直美落敗。 歐新社 分享 facebook 上個月在邁阿密接連擊敗現任及前任球后的我國網球「一姊」謝淑薇，本季紅土首戰從斯圖加特女網賽開始，今天女單16強碰上上個月才打敗過的日本世界球后大坂直美，謝淑薇沒能複製上一戰的結局，最終鏖戰1小時25分鐘，以4：6、3：6落敗，無緣挺進8強。

謝淑薇與大坂直美前兩度交手都吞下敗仗，上個月的邁阿密網賽女單32強雙姝第三度進行交手，謝淑薇成功報了今年初澳網落敗的一箭之仇，之後又拍落丹麥前球后伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）挺進8強，不過4強賽謝淑薇沒能把握決勝盤4：0領先優勢，遭愛沙尼亞對手康塔薇特（Anett Kontaveit）演出大逆轉。

結束邁阿密的驚奇之旅，謝淑薇轉往歐洲展開紅土球季，首站就從斯圖加特女網賽開始，她在女單首輪碰上大陸女將王薔，後來居上以4：6、6：3和6：4擊敗對手，取得與球后再度交手的機會。

首盤前三局雙方都成功保發，謝淑薇在前四局率先發動攻勢，兩度逼出破發機會卻沒能兌現，自己反倒在第五局自己的發球局連丟3分，遭球后逼出3個破發點，儘管謝淑薇化解1個破發危機，最終仍被破發，也因這全盤唯一的發球局失守，謝淑薇以4：6讓出首盤。

落後一盤的謝淑薇，第二盤一開始又讓大坂直美連拿4分破發成功，陷入落後的謝淑薇努力苦追，但仍無法撼動球后的發球局，以3：5陷入退無可退的謝淑薇盤末最後發球局仍然失守，最後回球掛網讓大坂直美在第一個盤末點就成功兌現，也讓謝淑薇無緣8強。