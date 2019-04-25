羽球亞錦賽／拍下兒時偶像林丹 周天成：不是復仇

2019-04-25 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



月初握有領先優勢卻遭逆轉，我國羽球「一哥」周天成今天在亞錦賽再度碰大陸金滿貫名將「超級丹」林丹，只花36分鐘就以兩個21：10獲勝，拿到8強門票的他分享說，沒有帶著「復仇」心態面對兒時偶像。

「獲勝關鍵是主所賜的『真平安』，試著把態度、準備做好，而不是血氣方剛，要復仇。」名列第3種子的小天透露，林丹是他兒時偶像，是「世界冠軍等級的前輩」，技術十分值得敬重，「所以我把自己當小選手去衝擊前輩。」

小天還提到，賽前原本預設可能要面臨「90分鐘」激戰，已經做好艱苦奮戰的心理準備，不過最後不到40分鐘就出線也不會太意外，「因為這是必須做的準備。」

月初兩人在馬來西亞公開賽碰頭，打滿3局、耗時1小時又4分鐘，今天時間幾乎是上次對戰一半，打下9度交手第2勝的小天提到，馬來西亞遭逆轉後，每天練球都有針對心態和技術加強，今天交手就是自己改進成效的最佳檢視。

晉級男單8強的小天，明天將和世界排名第10的日將西本拳太交手，這場台日大戰被排在第四球場壓軸戰，預計台灣時間晚上8點登場；過去兩人交手4次，小天取得3勝優勢。