全中運田徑／兩對雙胞胎組接力 員林農工「金」喜

2019-04-25 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



彰化縣員林在壓軸的1600公尺接力摘金。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

去年迎接張秝榕和張秝羚接入，使彰化員林農工田徑隊再多一對雙胞胎姊妹花，今天張家姊妹花和大一屆的雙胞胎學姊葉佳亭、葉宜亭更聯手跑回108年全中運高女1600公尺接力金牌，攜手寫下難得紀錄。

1600公尺接力摘金前，兩對雙胞胎已經在400公尺接力聯手登頂，才高一的張秝羚更是包辦高女100公尺和200公尺雙料金牌，轉戰高女組的全中運處女秀就橫掃4金，成田徑場大贏家。

先在200公尺決賽以24秒32率先壓線的張秝羚，連同壓軸的1600公尺接力決賽，總共下場11趟，讓她喊有些吃不消，「高雄天氣太熱了，總共跑11場，好累。」她透露，4金完全是超乎預期，「本來想盡力就好，200公尺想照自己感覺跑，不要被別人影響，但進彎道動作還是有點硬掉。」

1600公尺接力決賽，員林農工最終以3分48秒90登頂，領先第二名的台中后綜高中超過6秒，但張秝羚透露，賽前還是很緊張，「因為其他比賽我們只接過一次，其他都是有人身體有狀況，最後棄權，所以會不知道自己實力在哪裡。」

員林農工教練劉元凱也說，今年成績是「超乎預期」，尤其高女100公尺和200公尺都有勁敵，之前幾場賽事也有輸有贏，不過全隊為全中運調整到顛峰，順利獲得亮眼成績，美中不足是張家雙胞胎的妹妹張秝榕在全中運前移地訓練有點拉傷，放棄200公尺，沒能和100公尺一樣和姊姊同樣站上頒獎台。