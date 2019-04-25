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全中運／賽事閉幕 共3項、4人次破全國紀錄

2019-04-25 18:52聯合報 記者徐如宜╱即時報導

體育署長高俊雄(中)、高雄市教育局長吳榕峯(左)，將109年全國區全中運會旗交給...
體育署長高俊雄(中)、高雄市教育局長吳榕峯(左)，將109年全國區全中運會旗交給下屆主辦屏東縣秘書長邱黃肇崇(右)接下。記者徐如宜／攝影
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108年全國中等學校運動會今天下午在高捷光之穹頂，舉行閉幕典禮，總計有3項、4人次打破全國紀錄，還有39項、64人次破大會紀錄，72項、176人次創大會紀。高雄市府緩緩降下會旗，由體育署長高俊雄交接給下屆主辦單位屏東縣政府。

「青春躍動．精彩高雄─108年全國中等學校運動會」有全國22縣市、1萬5千名選手參賽，4月20日至25日一連六天在高雄市各場館競技。高雄市高師大附中選手莊沐倫在高男組游泳100公尺仰式，兩度打破全國紀錄，在高男組游泳50公尺仰式也打破全國紀錄。建國中學選手王冠閎在高男組游泳100公尺蝶式，也打破全國紀錄。

閉幕典禮今天在高雄捷運美麗島站「光之穹頂」大廳舉行。三信家商青春洋溢的舞者，以「活力青年、向前行」舞碼，展現魅力高雄、幸福城市的新氣象、新面貌。

教育部體育署長高俊雄肯定高雄市主辦今年全中運的用心，表示「臺灣區中等學校運動會」自2000年改制為「全國中等學校運動會」，開辦19年來，高雄市首次負責籌辦國內中等學校最高競技水準的綜合性運動賽會，在不及一年的籌備時間，卻提供賽會最佳的世運主場館、國際游泳池等競賽場館與完善的後勤支援，展現高雄的朝氣與熱情。

運動精神獎獲獎名單如下：學校團體--新北淡江高中-桌球；台南安定國中網球隊；臺中長億高中-擊劍。個人--臺北市立建國中學王冠閎-游泳；新北市明德高級中學陳彩娟-田徑；臺中市大業國中許樂-田徑；高雄師範大學附屬高中莊沐倫-游泳；高雄鼓山高中謝孟恩-舉重；桃園市中壢國中林家慶-競速滑輪；臺南市新化國中魏浩倫-田徑。

高雄市教育局長吳榕峯表示，全中運是熱愛運動傑出青少年選手展現訓練成果的最佳舞台，運動競技結果贏輸皆有，重要的是付出與參與。高雄市是注重健康與運動的城市，擁有符合國際標準的一流體育場館，國家體育場、國際游泳池等皆是辦理國際性與全國性比賽的首選，尤其支持各項大小體育運動賽事，積極推展學校基層體育運動。

大會在宣布108年全中運閉幕後，緩緩降下的會旗，由體育署長高俊雄交接給下屆主辦單位屏東縣政府，由屏東縣秘書長邱黃肇崇接下。

屏東縣以傳統民間信仰和故事表演精彩的迎賓舞，歡迎民眾明年來屏東參加109年全中運...
屏東縣以傳統民間信仰和故事表演精彩的迎賓舞，歡迎民眾明年來屏東參加109年全中運。記者徐如宜／攝影
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三信家商美麗如畫的精彩舞蹈為108年全中運畫下句點。記者徐如宜／攝影
三信家商美麗如畫的精彩舞蹈為108年全中運畫下句點。記者徐如宜／攝影
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108年全國中等學校運動會在高捷光之穹頂，舉行閉幕典禮。記者徐如宜／攝影
108年全國中等學校運動會在高捷光之穹頂，舉行閉幕典禮。記者徐如宜／攝影
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教育部體育署長高俊雄(中)肯定高雄市主辦今年全中運的用心。記者徐如宜／攝影
教育部體育署長高俊雄(中)肯定高雄市主辦今年全中運的用心。記者徐如宜／攝影
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