避免選手東京奧運舟車勞頓 體育署砸重金租中繼站

2019-04-25 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



有鑒於去年雅加達亞運承租蘇丹公寓作為選手中繼站廣獲好評，為了備戰明年的東京奧運、提供選手更完善的後勤支援，體育署、中華奧會及國訓中心共組「後勤支援考察團」在上個月底前往東京做實地考察，評估決定在選手村、羽球、射擊競賽場地附近另訂旅館，做為代表團的中繼站。

體育署競技運動組組長洪志昌今天表示，此次考察最大目的是搜集設置奧運期間工作團及代表隊的中繼站，以及拜會日本奧會及東京奧運籌備會搜集賽事資訊，同時也拜會接待城市搜集一定訓練資訊，最後是參訪日本國訓中心及運科中心的訓練資訊。

這次羽球、射擊、高爾夫場地距離選手村車程約半小時至一小時不等，為了避免選手舟車勞頓、能有更多休息時間，體育署在考察後決定了三間飯店及一間民宿，做為代表團的中繼站。

洪志昌表示，目前有西方飯店、瑪洛德飯店（羽球）及大宮瑪洛德酒店（射擊）3間飯店已在4月23日正式下訂，另外一間位於新宿的媽祖廟民宿則在整修中，預計年底、最慢明年二月可以完工，預計將會作為工作團、無法入住選手村的教練住宿地點。