避免選手東京奧運舟車勞頓 體育署砸重金租中繼站
有鑒於去年雅加達亞運承租蘇丹公寓作為選手中繼站廣獲好評，為了備戰明年的東京奧運、提供選手更完善的後勤支援，體育署、中華奧會及國訓中心共組「後勤支援考察團」在上個月底前往東京做實地考察，評估決定在選手村、羽球、射擊競賽場地附近另訂旅館，做為代表團的中繼站。
體育署競技運動組組長洪志昌今天表示，此次考察最大目的是搜集設置奧運期間工作團及代表隊的中繼站，以及拜會日本奧會及東京奧運籌備會搜集賽事資訊，同時也拜會接待城市搜集一定訓練資訊，最後是參訪日本國訓中心及運科中心的訓練資訊。
這次羽球、射擊、高爾夫場地距離選手村車程約半小時至一小時不等，為了避免選手舟車勞頓、能有更多休息時間，體育署在考察後決定了三間飯店及一間民宿，做為代表團的中繼站。
洪志昌表示，目前有西方飯店、瑪洛德飯店（羽球）及大宮瑪洛德酒店（射擊）3間飯店已在4月23日正式下訂，另外一間位於新宿的媽祖廟民宿則在整修中，預計年底、最慢明年二月可以完工，預計將會作為工作團、無法入住選手村的教練住宿地點。
「目前從籌備會那邊得知，東奧選手村將在2020年7月14日（奧運開幕前十天）開村，同時個競賽場館也會開放提供各國代表團賽前訓練使用，各代表隊是否提前出發，則都會尊重教練要求。」洪志昌也透露，目前已下訂3間飯店，花費金額已超過900萬元，「如果加上媽祖廟民宿，破千萬是很有可能的，但我們就是全力支援，把後勤部分做到最好。」
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