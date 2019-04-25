全中運／「我們很熱情」 選手相約2020年屏東見

2019-04-25 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



「最速國中生」魏浩倫（左）從體育署署長高俊雄手中接下運動精神獎個人獎座。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

在體育署署長高俊雄宣布108年全中運正式閉幕下，全中運會旗由高雄市政府教育局局長吳榕峯手中，傳遞到下屆承辦縣市屏東縣秘書長邱黃肇崇手中，和所有選手、教練相約「明年屏東見」。

「屏東比較鄉下，交通比較不方便，但我們會用更多的熱情迎接全中運。」邱黃肇崇表示，屏東今年承辦台灣燈會，受到高度肯定，「我們會帶著承辦燈會的驕傲和經驗，努力承辦109年全中運。」

108年全中運從20日正式開幕，今天在高雄捷運美麗島站「光之穹頂」舉行閉幕典禮，總計今年共有3項、4人次破全國紀錄，且都集中在游泳池畔，地主高師附中仰泳好手莊沐倫改寫男子50公尺仰式和100公尺仰式紀錄，北市建國中學「蝶王」王冠閎則將男子100公尺蝶式全國紀錄納入麾下。

今年還有39項、64人次破大會紀錄，今天改寫國男200公尺大會紀錄的台南新化國中「最速國中生」魏浩倫就和莊沐倫、王冠閎等好手一起獲得運動精神獎。

高俊雄感謝高雄市政府成功舉辦今年全中運，吳榕峯也肯定全體人員的辛勞付出，完成賽前設定「開開心心參加比賽，平平安安辦完比賽」。

閉幕典禮由三信家商學生帶來爵士舞結合競技啦啦隊的清新舞碼「活力青年向前行」，隨即頒發運動團體錦標獎及運動精神獎。