排球／平均身高不到165cm 八德國中奪乙組冠軍

2019-04-25 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市八德國中男子排球隊全隊平均身高不到165公分，雖相形弱勢但不輕言放棄，在教練葉哲仁帶領下，穩紮穩打練攻守，今年終於奪下冠軍寶座。圖／八德國中提供 分享 facebook

桃園市八德國中男子排球隊，組成隊員超過一半以上是上國中才接觸排球，沒有排球基礎訓練再加上身高參差不齊，相較其他學校男子排球隊位居劣勢，但不因先天條件差異而放棄，在教練帶領下穩紮穩打以及全校師生家長全力支持，今年不僅抱回全國乙組冠軍，更是八德國中睽違12年再度奪冠。

八德國中排球隊教練葉哲仁表示，隊員身高分佈不均，目前最高180公分、最矮149公分，平均大約落在160多公分，再加上桃園市國小男子排球隊伍不多，球員來源少的情況下，又到其他國中排球隊，八德國中球員來源不穩定，因次隊員組成零星為國小排球隊，剩餘大多是從國中才加入排球隊訓練。

桃園市八德國中男子排球隊全隊平均身高不到165公分，雖相形弱勢但不輕言放棄，在教練葉哲仁帶領下，穩紮穩打練攻守，今年終於奪下冠軍寶座。圖／八德國中提供 分享 facebook

葉哲仁指出，針對「排球素人」的孩子們，首先提高訓練動機、比賽場上適應度，努力克服沒經驗的阻礙，加上隊員們個子較小，在技術、基本動作訓練上，會加強第一手、上手、發球等項目，以及身體敏捷度、速度移動，透過短距離衝刺以及個角度移動，增加地面優勢，「反正空軍不行就走陸軍」，改變對策以克服先天條件不足。

今年男排中三年級學生僅3人，其餘皆為一、二年級同學，葉哲仁說，為讓團隊默契協調更加，會透過「分工合作」方式，要求一年級同學雖然不易得分，但得負責攔網，把基本任務做到位，就可以為團隊加分，此次比賽也特地加強「發球」以及「防守」，增加得分機會。