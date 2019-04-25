國際體育事務人才培訓營今開訓 新南向6國派員參與

2019-04-25 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



2019國際體育事務人才培訓營今天開訓。圖／中華奧會提供 分享 facebook 邁入第9年「國際體育事務人才培訓營」今天正式展開培訓，參訓人數突破以往紀錄，共有來自國內體育運動團體、大專校院師生及一般社會人士等一百餘人參與。中華奧會主席林鴻道與體育署主任秘書葉丁鵬於開訓典禮皆期許每位學員能在這4天內獲得更多專業知識與實務經驗，成為國際體育事務生力軍，協助國內體育團體辦理各項國際體育交流活動，做為國家代表隊選手的後盾。

為鼓勵國內青年學子投身國際體育事務，今年中華奧會擴大與國內大專校院系所合作，除了延續去年與台灣體大、國體大管理學院及台東大學身心整合與運動休閒產業學系合作外，新加入台北市立大學市政管理學院、台灣大學運動設施與健康管理碩士學位學程、台灣師範大學運動休閒與餐旅管理研究所與體育學系及清華大學體育學系，以上合計7校院系所，透過雙方簽署人才合作備忘錄，結合校內課程與本培訓營策略方式，讓國際體育事務向下紮根發展。

2019國際體育事務人才培訓營今天開訓，中華奧會主席林鴻道（中）親自出席。圖／中華奧會提供 分享 facebook

今年培訓營延續以往4天3夜密集培訓方式，著重在互動式學習與貼近實務需求的訓練，並參考現今國際體壇趨勢，邀請合適的外籍講師來台授課，如亞奧理事會媒體委員會執行秘書Jeremy WALKER、國際棒壘球聯合會秘書長Beng Choo LOW 、前美國在台協會臺北辦事處長William A. STANTON、印尼奧會秘書長Hellen Sarita DE LIMA及2020東京奧運推進本部事務局副參事官Masahiro KANEKO等，針對奧林匹克活動專題、國際運動組織發展、國際運動與外交、國際運動行銷及2020東京奧運接待城市計畫等主題深入探討。

此外，也特別邀請到今年獲頒國際奧會女性與運動世界獎得主劉柏君女士與學員分享自身國際體育事務經驗；另為增進我國與新南向國家情誼，也邀請斯里蘭卡、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼及越南等6國奧會派員來臺交流，以提升參訓學員國際視野。

為強化參訓學員創新思考及團隊合作的能力，培訓課程除由國內外講師進行知識授課外，也規劃分組專題研討，透過擇定國際時事議題，安排5位專家學者擔任導師，搭配助理導師及小組長制度，一同引導學員踴躍發表意見並協力完成簡報，並於課程最後一天以全英文方式進行團體發表。