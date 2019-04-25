全中運田徑／最速國中生！ 魏浩倫再破大會紀錄

2019-04-25 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



魏浩倫在國男200公尺再度刷新大會紀錄。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

100公尺已改寫全中運國男大會紀錄，台南新化國中「最速國中生」魏浩倫今天在108年全中運最終日賽程再寫新猷，在國男200公尺決賽以21秒49率先壓線，不但再度改寫大會紀錄，也成全台第一位跑進21秒50內的國中生。

魏浩倫在100公尺決賽跑出10秒65推進大會紀錄，也成為台灣第一位跑進10秒7內的國中生；他在200公尺準決賽跑出21秒74已是大會新紀錄，今天繼續推進，看到成績後也振臂為自己慶祝。

新化教練胡文瑜提到，原本設定成績是21秒45，魏浩倫今天的成績相去不遠，他還算滿意，「整體比準決賽流暢多了，昨天天氣太悶熱，今天還有風，有點涼感。」

魏浩倫在去年全中運以22秒42獲得銀牌，時隔一年進步將近1秒，他笑說：「春季盃時還沒想到能跑出這數字，但那時就跑到21秒，感覺不錯。」

他就讀新化國小時，和哥哥一起兼練卡巴迪，還不打算就讀新化國中體育班，後來在教練鼓勵下參加，不過他也沒忘情卡巴迪，直到去年全中運前才專心練田徑；明年即將進入高中組，他也以偶像「台灣最速男」楊俊瀚的紀錄為標竿，「可以挑戰看看，不過還是一步一步來。」

國女200公尺決賽由北市大同高中呂佳穎以25秒28摘冠，高女200公尺決賽則由彰化縣員林農工張秝羚以24秒32帶走金牌；高男200公尺決賽，花蓮縣海星高中魏泰陞飆出21秒10摘金，和學長楊俊瀚4年前跑出的大會紀錄，只有0.01秒差距。