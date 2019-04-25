全中運／只靠3選手完賽 三民國中競技體操爆冷2連霸

2019-04-25 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



三民國中選手劉坤杰、林恩緯、劉各弘與教練黃柏瑞(右至左)，完成全中運競技體操二連霸。圖／高雄市教育局提供 分享 facebook

高雄市三民國中體操代表隊選手林恩瑋、劉坤杰與劉各弘，在今年全中運男子競技體操項目再度打敗宜蘭代表隊，二度蟬聯全中運競技體操男子團隊競賽冠軍。兵源短缺的三民國中，只靠3名選手各自完成6項動作，能奪冠也是爆冷門。

競技體操是一項徒手或藉助器械進行各種身體操練的體育項目，男子包括有自由體操、鞍馬、吊環、跳馬、雙槓和單槓共六個項目。教練黃柏瑞說，競技體操練習難度較高，三名選手完全靠勤練奪金。

三民國中體操隊歷史悠久，民國80年代在奧運國際裁判魏國豐組長規劃下，成立女子體操隊，於90年與92年為高雄市拿下全國運動會女子競技體操冠軍。校長黃金花表示，體操項目是三民國中體育班發展的重要項目之一，學校在沒有體操館的環境下，憑藉家長會長于澤匯的全力支持，選手、教練克服萬難，持續為校、為市增光。

三民國中今年蟬聯全中運競技體操冠軍，賽前也是爆冷門，由於選手難覓，競技體操必須由3名選手各自完成6項動作，與其他6縣市代表隊不同，三民國中因為僅有3名選手參賽，若有一人受傷無人替補，就失去競賽規定。幸僅林恩瑋在吊環上出現小失誤，最後仍以多達1分差距奪金，兩次擊敗奪金熱門宜蘭代表隊，去年兩隊差距僅0.3分。

黃柏瑞表示，二度蟬聯全中運競技體操男子團隊冠軍，對三民國中來說相當不易，去年全中運比賽3人中，已有1人畢業離隊，目前國三的林恩瑋、國二的劉坤杰是班底，今年甫補上十全國小升上國一的劉各弘。其中劉坤杰、劉各弘是兄弟，雖然三人默契不同，但相互打氣與練習，今年再為高雄市留下這面金牌。

「台上一分鐘、台下十年功。」黃柏瑞說，競技體操需要長期苦練，許多家長不願讓孩子走上這條路，所以出現人才的斷層。希望高雄能有一處標準練習場館，讓競技體操推展在高雄生根萌芽。