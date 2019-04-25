田徑亞錦賽／1金2銀1銅作收 奪牌成績貨真價實

2019-04-25 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



亞洲田徑錦標賽今天凌晨在卡達多哈落幕，我國代表隊以1金2銀1銅成績作收，雖然男子跳遠林佳興以2公分差距與奪牌擦身，未能達成賽前設定的1金2銀2銅目標，但中華田徑協會秘書長王景表示，這次奪牌成績皆是貨真價實，是整個團隊與協會一同努力所創下。

今年亞錦賽在比賽強度更勝以往的情況下，中華隊仍在前三天賽程中，在男子標槍項目由鄭兆村以86公尺72的本季世界最佳成績摘金，男子400公尺跨欄陳傑與男子400公尺接力魏溢慶、王偉旭、楊俊瀚、林鴻敏則是再進帳兩面銀牌。

在最後一天賽事中，我國再由男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，以平全國紀錄的13秒39成績摘下銅牌，且一舉達到今年多哈世錦賽參賽標準；男子跳遠林佳興則是在首跳跳出7公尺95佳績後，一度暫居第三名，只可惜在第五跳時遭到中國大陸選手超車，最終以2公分差距與銅牌擦身而過，讓我國代表隊以1金2銀1銅成績作收。

中華田協秘書長王景成表示，雖然這次未能達成賽前設定的1金2銀2銅目標，但奪牌選手的成績都是貨真價實，「至於楊俊瀚腳有點不太舒服，我們回去還是再研究，鼓勵他從哪裡跌倒從哪裡站起來，如同鄭兆村去年亞運後我就不斷鼓勵他，後來成績又有所起色。」