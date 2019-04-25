斯圖加特網賽／謝淑薇旗開得勝 將再遭遇大坂直美

2019-04-25 03:35 中央社 柏林24日綜合外電報導



謝淑薇。 美聯社 分享 facebook 台灣網壇一姐謝淑薇今天在斯圖加特女網賽擊敗中國對手王薔，晉級第2輪後將再度遭遇日本的世界球后大坂直美。她上個月曾在邁阿密公開賽擊敗大坂。

謝淑薇今天後來居上，以4比6、6比3和6比4擊敗王薔，取得再度與球后交鋒機會，兩人預定明天對陣。

大坂1月間曾在澳洲公開賽擊敗謝淑薇，最後贏得冠軍，但兩人3月底在邁阿密交手時，經驗豐富的謝淑薇爆冷勝出，讓大坂早早出局。