羽球／場上拚戰會暴衝 李洋虧王齊麟像浩克

2019-04-25 01:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



兩天後將出征超級300系列紐西蘭公開賽，我國羽球好手李洋，出發前先看漫威電影放鬆，24日與滑輪天后黃郁婷、品勢精靈李婕瑜、亞運划船銀牌黃義婷，一同觀賞復仇者終局之戰，他透露自己最愛鋼鐵人，還爆料雙打搭檔王齊麟像綠巨人浩克。

搶搭漫威英雄電影風潮，羽球品牌VICTOR推出復仇者系列商品，日前拿下超級500系列印度公開賽男雙冠軍的李洋，24日現身特映會，表示自己最愛鋼鐵人，因為鋼鐵人跟大家都是平凡人，「但是穿上裝備，就跟我們一樣，上場拿球拍裝備後，就是不一樣的超級英雄。」李洋不忘虧搭檔王齊麟，笑說王齊麟會爆衝，感覺很像浩克。

李洋今年改與王齊麟搭檔，年初拿下西班牙、瑞士兩座超級300系列賽冠軍，以及一座500賽金盃，但歐洲到亞洲連七周連七站，讓他大呼吃不消，「原本下一站已經報名了，但教練看到我們第七站打完第一場，就說不要打了，實在ㄍㄧㄥ不住。」

進入爭取2020東京奧運積分賽，李洋目前與王齊麟世界排名33名，設定目標要衝進前十，「要開始爭取奧運積分，積分越高對於我們排種子、賽程都比較有利。」