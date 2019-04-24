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全中運游泳／包6金不稀奇 建中蝶王改游仰式

2019-04-24 22:59聯合報 記者曾思儒╱即時報導

建中「蝶王」王冠閎連兩年全中運都橫掃六金。記者劉學聖／攝影
建中「蝶王」王冠閎連兩年全中運都橫掃六金。記者劉學聖／攝影
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去年才高一，北市建國中學「蝶王」王冠閎就在全中運橫掃6金，今年他再度完成6金制霸，今天最終日甚至在400公尺混合式預賽擔綱第一棒，和地主高師附中仰泳好手莊沐倫正面對決。

「我2年沒游仰式了，上一次也是混合接力預賽，國三時的全中運。」個人賽賽程都已結束的王冠閎笑說，對上接力實力好，預賽只是想試一試仰泳比賽的感覺，剛好還和高師附中隔壁水道，「我第4道，沐倫第5道，他看到我也嚇到，大家都不相信我會游仰式。」

不過晚上決賽他就回到「老本行」蝶式，建中也只有第一棒仰式落後由100公尺全國紀錄保持人莊沐倫，第二棒蛙式就取得領先，第三棒王冠閎蝶式游完觸壁，領先秒數已經超過5秒，最終建中就以3分48秒74改寫大會紀錄，同時寫下8連霸。

建中教練黃智勇提到，王冠閎才高二，今年蛙式摘下兩金的林育緯才高一，建中明年要挑戰9連霸問題不大，王冠閎畢業後才是連霸的挑戰。

王冠閎連2年包辦6金，每次登上頒獎台就領到的藍色吉祥物「鯨寶」怎麼處理？他笑說已經分給教練、老師和到場加油的家人朋友，自己只留一隻作紀念，也有換一隻粉紅色的吉祥物「珊娃」，他還補充說：「是別人來和我換的。」

不只王冠閎橫掃金牌，女子50公尺仰式和100公尺全國紀錄保持人、新北中和高中二年級女將陳思綺，今年也是3項個人賽和3項接力都登頂，和王冠閎都成108年全中運大贏家。

陳思綺（左）和王冠閎都橫掃六金，成今年全中運大贏家。記者劉學聖／攝影
陳思綺（左）和王冠閎都橫掃六金，成今年全中運大贏家。記者劉學聖／攝影
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