全中運游泳／國中游贏高中 過敏兒「仰」破大會

2019-04-24 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



桃園市福豐國中二年級女將王婉蓁（右）在200公尺仰式改寫全中運國女大會紀錄。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 在爺爺、奶奶和媽媽場邊加油下，桃園市福豐國中二年級小將王婉蓁今天游出全中運國女200公尺仰式新猷，且決賽成績2分16秒61放到高女組，照樣可拿金牌。

王婉蓁幼時接觸游泳是想解決過敏問題，接觸國家級教頭磨京生後才由「游健康」走向競技，她笑說：「我一直專攻仰式，因為其他都沒什麼機會，仰式開啟我的自信。」

她決賽游出2分16秒61，將高懸15年的國女組大會紀錄2分17秒08一舉推進；高女200公尺仰式決賽摘金的新北中和高中陳思綺，今天決賽成績是2分19秒41，代表王婉蓁已有高女爭金實力。

「完全沒想到會破大會，本來目標是突破自己就好。」王婉蓁坦言自己心理層面較差，容易沒自信、怕沒游好，一旁教頭磨京生說她目前成績國內頂尖，她也忙搖手。

陳思綺是國內50公尺仰式和100公尺仰式紀錄保持人，國三時就在全中運游出全國紀錄，目前國二的王婉蓁說，陳思綺是位學習榜樣，全中運雖無法對決，但今年10月全運會就會試試看挑戰學姊，且她兩年前全運會就曾參賽，小學六年級就體驗過成人級強度。

她全中運後行程滿檔，5月要到巴西參加世界中學ISF賽事，接續還要到俄羅斯、印度參賽，磨京生說：「她就是按部就班訓練，她也有天分，不過現在缺了點力量，之後目標就是亞運和奧運。」