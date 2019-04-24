全中運／基隆信義國中詹庭瑜「泳」奪2銅

2019-04-24 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市信義國中泳將詹庭瑜（右二），在全中運游出佳績，個人勇奪兩面銅牌。圖／信義國中提供 分享 facebook 基隆市信義國中泳將詹庭瑜（右二），在全中運游出佳績，個人勇奪兩面銅牌。圖／信義國中提供 分享 facebook 基隆市信義國中泳將詹庭瑜，在全中運游出佳績，個人勇奪兩面銅牌。家住在七堵的詹庭瑜進入信義國中後，接受到較專業的游泳訓練，每天一早6點不到，就從七堵坐車到市立游泳池接受晨訓後，再到學校上課，放學後再到市立游泳池繼續練習，連周末也沒休息。

全國中等學校運動會，游泳項目信義國中游泳隊頻傳佳績，今天賽程，國女組游泳1500公尺自由式，泳將詹庭瑜以18:08.10勇奪銅牌。詹庭瑜，在這次全中運表現特別亮眼，總共奪得800公尺自由式與1500公尺自由式兩項項目的銅牌，400公尺自由式則獲得第四名。

詹庭瑜今年即將結束國中生活，家住在七堵的詹庭瑜是進入信義國中後，才接受到較專業的游泳訓練，每天一早不到6點，就從七堵坐車到市立游泳池接受晨訓後，再到學校讀書，放學後再到市立游泳池繼續練習，連周末也沒休息。

詹庭瑜賽後表示，很感謝信中泳隊教練團的蘇裕欽教練、李玉蘭教練、劉崇熙教練，也感謝一路支持我游泳的家人、朋友，還有同隊隊友的鼓勵和加油，讓她能夠在這次全中運上奪得佳績。