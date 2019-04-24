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全中運柔道／迷途知返變青奧國手 伍校樟甩肉20公斤

2019-04-24 18:06聯合報 記者曾思儒╱即時報導

東大體中伍校樟（右）首度摘下全中運金牌，沒有遺憾畢業。記者曾思儒／攝影
東大體中伍校樟（右）首度摘下全中運金牌，沒有遺憾畢業。記者曾思儒／攝影
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一度成為柔道場的「逃兵」，台東東大體中柔道好手伍校樟去年卻成阿根廷布宜諾斯艾利斯青年奧運唯一的柔道男將代表，為登上國際舞台，他1個月就減重20公斤，完成「不可能的任務」。

今天摘下108年全中運高男100公斤級以上的伍校樟，國小就接觸過柔道，「但那時覺得太累，就跑去打棒球，因為我很多家人也打棒球，但打一打不習慣，改讀書，又讀不下去，小六的時候一直在罰寫，國一才又回到柔道隊。」

進入卑南國中柔道隊後，討厭練體能的伍校樟常常把放棄掛嘴邊，國二還學會抽菸，被教練狠狠教訓一頓改掉惡習，柔道成績也愈來愈出色，去年在最後關頭積分超過學弟林聖凱，成為台灣唯一的青奧柔道男將代表。

伍校樟透露，青奧登場前1個月才知道選上國手，但青奧沒有100公斤級以上的無限量級，120公斤的他必須一個月甩肉20公斤，「很累，我降到115公斤時就想放棄，不過也滿開心可以瘦下來。」他回憶說，當時幾乎天天都是練習和跑步循環，愛吃的他也完全忌口，不吃澱粉和游炸物，過磅時體重真的降到兩位數，讓他順利站上國際舞台。

不過青奧結束半年，他體重不但回到減重前，甚至還多了幾公斤，東大體中教練陳佳峰搖頭苦笑說：「沒辦法，他真的太愛吃，不過他自己也要有自覺，身高不高，在這量級敏捷和爆發力就很重要。」

伍校樟個頭和今天金牌戰對手、新北市竹圍高中陳冠亨相比，矮了近半個頭，但成功將獎牌成色「升級」，從去年的銀牌進化到今天的金牌，讓他開心比出1的手勢，「可以放心畢業了！」踏上過青奧殿堂，他也將目標鎖定在世大運和亞運，期待再穿上中華隊戰袍出國增閱歷。

棒球全中運中華隊

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