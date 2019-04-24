全中運柔道／雙國手搶金保險 東大體中攬9金大贏家

2019-04-24 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



東大體中成108年全中運最大贏家。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

108年全中運柔道場今天進行最終日賽程，台東東大體中青奧國手伍校樟和世界中學生國手林聖凱「雙保險」都順利摘金，加上高女63公斤級「金包銀」，單日3金進帳，連同國中部本屆收穫9金，成柔道場最大贏家。

東大體中是柔道傳統強權，101年全中運和106年全中運創下13金隊史紀錄，去年也收穫7金，全隊近年都有60名左右選手，帶隊快20年的教頭陳佳峰說成績長紅的關鍵是從基層就開始耕耘，「台東柔道發展全面，從國小、國中、高中到104年成立的台東大學，4級都有，選手也都能銜接上去。」

她笑說，要突破或追平隊史最佳成績都有難度，這次目標先以上屆的7金為標準，最終不只達標，也包辦高男和高女總錦標，對選手整體表現十分滿意。

東大體中有許多原住民選手，摘下高女63公斤金牌的賴若婷是魯凱族，銀牌林曉珺是阿美族，且兩人和完成男子90公斤連霸的林聖凱都才高二，明年還能繼續挑戰佳績。

林聖凱是隊上少數的非原住民，兩個弟弟也在國中部，小弟林敬翔今年也進帳銅牌，柔道就是兄弟間彼此共通語言。選過亞青少和世青少國手的林聖凱小二接觸柔道，也曾學過籃球，國中前才確定專心柔道路，他說：「柔道很多變化，到最後一秒，誰輸誰贏都不知道。」