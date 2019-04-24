親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
智財權與運動
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

藍立委初選台南4選區登記結束 謝龍介意外未登記

「一顆螺絲掉在地上」 郭台銘不可迴避的社會正義問題

運動筆記終於成為真夸父夸父大滿貫-最終之戰之是否還會風雲再起?
健行筆記【山旅影片】淡蘭古道北路，最接近原始路徑的嶐嶺古道！走向珠穆朗瑪---Part5 EBC大本營
NBA賽事精華- 拓荒者 vs. 雷霆 (4月24日)今日十大好球 (4月24日)

全中運柔道／雙國手搶金保險 東大體中攬9金大贏家

2019-04-24 17:41聯合報 記者曾思儒╱即時報導

東大體中成108年全中運最大贏家。記者曾思儒／攝影
東大體中成108年全中運最大贏家。記者曾思儒／攝影
分享

108年全中運柔道場今天進行最終日賽程，台東東大體中青奧國手伍校樟和世界中學生國手林聖凱「雙保險」都順利摘金，加上高女63公斤級「金包銀」，單日3金進帳，連同國中部本屆收穫9金，成柔道場最大贏家。

東大體中是柔道傳統強權，101年全中運和106年全中運創下13金隊史紀錄，去年也收穫7金，全隊近年都有60名左右選手，帶隊快20年的教頭陳佳峰說成績長紅的關鍵是從基層就開始耕耘，「台東柔道發展全面，從國小、國中、高中到104年成立的台東大學，4級都有，選手也都能銜接上去。」

她笑說，要突破或追平隊史最佳成績都有難度，這次目標先以上屆的7金為標準，最終不只達標，也包辦高男和高女總錦標，對選手整體表現十分滿意。

東大體中有許多原住民選手，摘下高女63公斤金牌的賴若婷是魯凱族，銀牌林曉珺是阿美族，且兩人和完成男子90公斤連霸的林聖凱都才高二，明年還能繼續挑戰佳績。

林聖凱是隊上少數的非原住民，兩個弟弟也在國中部，小弟林敬翔今年也進帳銅牌，柔道就是兄弟間彼此共通語言。選過亞青少和世青少國手的林聖凱小二接觸柔道，也曾學過籃球，國中前才確定專心柔道路，他說：「柔道很多變化，到最後一秒，誰輸誰贏都不知道。」

全中運

相關新聞

羽球亞錦賽／3局大戰闖頭關 周天成再戰林丹

2019-04-24 15:10

全中運／成德高中許嘉維1萬公尺高男組競走奪金

2019-04-24 16:57

全中運／賽前才知沒報名 去年銅牌選手控校方疏失

2019-04-24 16:08

高球／培養下一個潘政琮 高協計畫送青少年好手美國培訓

2019-04-24 16:19

田徑亞錦賽／大陸踩線取消獎牌 我四百接力披銀

2019-04-24 11:17

全中運／湯智鈞雙金拚東奧門票 後備稱「湯神」

2019-04-24 00:06

全中運／男版戴資穎 朱宸加奪連霸

2019-04-24 00:04

舉重亞錦賽 郭婞淳3破世界奪3金

2019-04-23 23:46

全中運羽球／金牌戰派奇兵 大同寫高女3連霸

2019-04-23 22:10

影／郭婞淳亞錦賽奪金 郭母：妳好棒東奧等妳

2019-04-23 21:17

舉重／郭婞淳亞錦賽3破世界 教練：我很驕傲

2019-04-23 20:35

高球／潘政琮PGA摘冠 好友胡金龍：真的不簡單

2019-04-23 19:57

全中運羽球／男版戴資穎 高雄小將寫連霸

2019-04-23 19:33

田徑／陳奎儒挺進決賽 四百接力隊凌晨爭牌

2019-04-23 19:32

全中運射擊／基隆明德國中 逆轉桃市摘首金

2019-04-23 18:36

舉重／亞錦賽摘三金 郭婞淳改寫三項世界紀錄

2019-04-23 18:29

舉重／亞錦賽抓舉先摘金 郭婞淳再改寫世界紀錄

2019-04-23 17:50

全中運羽球／相隔27年 英明國中為地主留金牌

2019-04-23 16:59

HVL／30周年國際邀請賽 泰日雙強來台交流

2019-04-23 16:43

全中運射箭／金牌戰輸「湯神」 三民小將不遺憾

2019-04-23 16:30

高球╱伍茲再披綠夾克 前御用桿弟：只有他能掀熱潮

2019-04-23 16:17

全中運射箭／金牌戰大逆轉 隋昀瑾奪牌率百分百

2019-04-23 15:05

高球／潘政琮首贏美巡賽 排名、聯邦盃積分大躍進

2019-04-23 14:33

全中運射箭／明德高中開「五金行」 有遺憾有意外

2019-04-23 14:17

高球／聽妻子的話才參賽 潘政琮：她永遠是對的

2019-04-23 10:36

全中運田徑／國中最速魏浩倫 進步幅度教頭嚇到

2019-04-23 00:38

全中運體操／斷韌帶續「操」 張孖淩飛上高低槓

2019-04-23 00:35

高球／潘政琮奪冠告慰亡父：爸，我們做到了

2019-04-23 00:24

田徑亞錦賽／標槍「金」讚！ 鄭兆村奪我首金

2019-04-22 23:26

田徑亞錦賽／好悲情！ 陳傑銀牌3連霸

2019-04-22 22:38

全中運游泳／卸下壓力 建中蝶王首度破全國

2019-04-22 22:24

亞俱排／落後仍展拚勁 中華隊教頭：最棒生日禮

2019-04-22 21:14

全中運田徑／校名自己寫 南山高中女籃呂佳諺改換釘鞋

2019-04-22 20:57

全中運桌球╱本屆國中組大贏家 北市誠正國中3連霸

2019-04-22 20:49

全中運體操／迎接「全能后」 三重成隊鍍金

2019-04-22 18:42

全中運游泳／100蝶破全國！建中蝶王雙達奧運標

2019-04-22 18:17

全中運／桃園添6金 陳至謙空氣步槍破紀錄

2019-04-22 18:13
看更多

熱門文章

NBA／里拉德超大號三分絕殺 飆50分淘汰雷霆

2019-04-24 13:40

MLB／黃暐傑2A直升大聯盟 台灣第15人

2019-04-24 08:44

NBA／76人大破籃網晉級 賽末衝突4人遭驅逐

2019-04-24 11:03

日職／王柏融再扛5棒4支0 火腿1：4不敵樂天

2019-04-23 19:54

中職／索沙繳鬼神成績 悍將能留住最強洋投？

2019-04-24 07:00

NBA／雷納德、席亞康聯手出擊 暴龍淘汰魔術

2019-04-24 10:01

全中運羽球／男版戴資穎 高雄小將寫連霸

2019-04-23 19:33

MLB／黃暐傑大聯盟處女秀投2.1局 奪生涯第一K

2019-04-24 12:54

MLB／超級工具人？紅襪教頭：林子偉是3號捕手

2019-04-24 07:01

開季亂了步調 陳偉殷遇生涯最大危機

2019-04-24 07:00

日職／王柏融22安12分打點 都是新洋砲最猛

2019-04-24 12:20

NBA／揮別遭橫掃陰霾 里拉德：專注該做的事情

2019-04-24 11:00

NBA／攻守全面壓制馬刺 金塊主場大勝先聽牌

2019-04-24 12:46

NBA／談絕殺後慶祝動作 里拉德：揮手說再見

2019-04-24 15:19

NBA／里拉德半場轟34分 創隊史季後賽紀錄

2019-04-24 12:02

MLB／林子偉首支長打出爐 紅襪雙重戰一日兩敗

2019-04-24 11:24

NBA／里拉德飆50分絕殺雷霆 連創多項紀錄

2019-04-24 14:29

NBA／火箭橫掃失敗 米契爾：還不想打包回家

2019-04-24 00:03

NBA／活塞首輪遭橫掃 來年仍大有可為

2019-04-23 18:44

NBA／威廉斯、泰隆魯之後 基德面試湖人帥位

2019-04-24 10:25

MLB／黃暐傑有絕佳變速球 紅襪一度考慮簽人

2019-04-24 14:10

尋找歐拉迪波的「羅賓」 溜馬陣容今夏恐大風吹

2019-04-24 10:50

舉重／亞錦賽摘三金 郭婞淳改寫三項世界紀錄

2019-04-23 18:29

日職／王柏融回3棒開張 次打席敲一壘安攻打點

2019-04-24 17:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top