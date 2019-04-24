全中運／成德高中許嘉維1萬公尺高男組競走奪金

2019-04-24 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



成德高中高三學生許嘉維（右）奪下新竹市首面高男組競走金牌。圖／教育處提供 分享 facebook

108年全國中等學校運動會，新竹市繼射箭與桌球項目開出金牌後，田徑場上的一萬公尺競走，由成德高中高三學生許嘉維奪下新竹市首面高男組競走金牌，獎牌數為3金、7銀、10銅。

許嘉維從龍山國小六年級時參加全國小學運動會就嶄露頭角，奪下2千公尺競走冠軍且破大會紀錄；而在光武國中就讀時期，拿下全國中等學校田徑錦標賽3千公尺競走第四名、全國競走錦標賽第二名，也在全國中等學校運動會奪得第三名，持續不斷的訓練終於在今年獲得了回報，同時奪下全國中等學校運動會與全國中等學校田徑錦標賽兩項賽事1萬公尺競走的雙料冠軍。

奪金後許嘉維開心表示，這是他最後一次參加全國中等學校運動會，去(107)年11月在宜蘭拿下全國中學田徑錦標賽1萬公尺競走冠軍後，今年順利在全中運也奪下金牌，「能夠替新竹市拿下這面競走金牌，非常榮耀」。成德高中教練高慶華則表示，「是父母親的支持與長久的努力讓他奪下金牌」。

根據新竹市統計，截至4月23日已入袋3金7銀10銅，教育處長李芳齡表示，載熙國小、光華國中、光武國中、成德高中及新竹高商爲竹市田徑三級培訓長年努力付出，完整的制度讓選手從國小、國中到高中串連起完整的訓練機制，堪稱是竹市田徑選手的「堅強後盾」。