全中運／賽前才知沒報名 去年銅牌花女選手控校方疏失

2019-04-24 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮女中一名學生因校方疏失，未能報名全中運跆拳道項目，讓學生非常失望，家長指控校方失職。記者王燕華／攝影 分享 facebook 全國中等學校運動會正在高雄熱鬧展開，花蓮女中一名學生通過縣選拔賽取得跆拳道代表資格，但賽前才發現學校沒幫她報名，家長痛批學校失職；校方表示學生確實說過要請學校報名，但未提供資料，對聯繫疏失造成學生無法參賽感到抱歉，會建立標準作業流程，並持續關懷學生。

花蓮女中並無體育班或跆拳道社團，這名林姓學生就讀高一普通班，平時在過去由陳詩欣經營的跆拳道館訓練，去年參加全中運跆拳道奪得銅牌；今年2月向學校體育組通知取得代表權，要透過學校報名全中運，希望為花蓮爭金，但這個月開賽前，林姓學生要請公假，才發現根本就沒有報名。

「學校失職」林姓學生的母親難過地說，孩子準備好久，就希望能在全中運大展身手，她也買好車票要陪女兒到高雄比賽，怎麼知道學校竟然沒有幫忙報名，女兒非常難過，心情一直很不好，甚至灰心到想要放棄跆拳道，痛批學校失職造成女兒難以挽回的遺憾。

花蓮女中體育組長胡業成坦言因為溝通疏失，雙方認知上有落差，造成學校未替學生報名。他表示，依規定全中運須透過學校報名，這名學生告訴他取得代表權時，他曾請學生提供相關資料，後來學生一直沒提供，他也沒注意到此事，才會錯失報名時間。

校方指出，這次全中運有為學生報名柔道、空手道、羽球、桌球等項目，學生有好表現也是學校的榮耀，絕不可能故意不報跆拳道；這是學校第一次有學生要報名全中運跆拳道項目，沒能聯繫好造成疏失，對學生感到抱歉，第一時間校方已與學生和家長溝通，未來會建立作業流程，避免再發生錯誤。