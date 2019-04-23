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全中運羽球／金牌戰派奇兵 大同寫高女3連霸

2019-04-23 22:10聯合報 記者曾思儒╱即時報導

尋求全中運羽球高女團體賽3連霸的台北大同高中，今天金牌戰「變陣」迎接地主高雄中學，除讓高一小將黃瀞平打頭陣扛第一點，「黃金女雙」李子晴和鄧淳薰更拆夥，各自擔綱第3點和第4點雙打，奇兵政策果然收到成效，以點數3：1擊退雄中，連3年的金牌戰對決都成最後勝家。

黃瀞平去年打下國女個人賽2連霸，但今年個人賽沒能打進會內，金牌戰前才被告知要扛第一點重任的她笑說：「反正才高一而已，就盡力去打，沒想太多。」她碰雄中林思雲，首局一度取得17：7絕對領先，但接續卻遇亂流，11分裡只拿1分，即時回神才穩住領先，最終以21：17、21：16開出紅盤。

第2點大同謝心瑜雖遭雄中洪恩慈連拿2局，但第3點女雙鄧淳薰改搭學妹王信雩，25：23、21：16拍下廖沛靜／邱子芸，第4點女雙李子晴再和主攻單打的郭晏綺合拍出擊，21：15、21：11解決蔡欣蓓／許尹鏸，迎接3連霸。

連同國中部在國女金牌戰大戰5點擊退北市中山國中，大同團體賽雙寫連霸，教頭林峻永直呼超出預期，「賽前根本沒想到連霸，國女還是從第一場就很緊張，現在各隊實力都很接近。」

大同羽球隊去年寫下輝煌的8金紀錄，但今年開始退出國男組戰場、專攻女子組，備戰方式要重新調整，林峻永說：「從資格賽走來真的很辛苦，很感謝中租百靈（高中）的協助，還有教練團全力出動，練習時我們自己也下去打，怕沒有強度，不過辛苦都是值得的。」他原本設定「有金牌就好」，團體賽開出紅盤，個人賽主要鎖定尋求女雙衛冕的李子晴／鄧淳薰。

李子晴／鄧淳薰今年初的第一次全國排名賽打下冠軍，成史上第一組排名賽女雙登頂的高中組合，為全中運團體賽兩人特別「拆夥」練習兩個多星期，今天各自和隊友守住2點雙打，李子晴大笑說：「其他隊看到我們拆開，還開心了一下。」

明天展開的個人賽，大同「黃金女雙」馬上就要合體拚連霸，鄧淳薰自信說，去年就是包辦女團、女雙金牌，今年當然要拚雙衛冕。

大同高中（粉紅）和高雄中學已連續3年在全中運女團金牌戰碰頭。記者劉學聖／攝影
大同高中（粉紅）和高雄中學已連續3年在全中運女團金牌戰碰頭。記者劉學聖／攝影
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大同高一小將黃瀞平。記者劉學聖／攝影
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全中運羽球

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